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BBP Genel Başkanı Destici, merhum Yazıcıoğlu’nun kabrine ziyaret gerçekleştirdi
Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu kabri başında ziyaret etti.
Politika 29.01.2022, 13:16
Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu kabri başında ziyaret etti.
Kahramanmaraş’ta 25 Mart 2009’da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu partisinin 29. kuruluş yıldönümünde Taceddin Dergahındaki kabrinde anıldı. 13 yıl önce Kahramanmaraş’tan Yozgat’a hareket ederken helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu’nu, BBP Genel Başkanı Destici ve partililer kabrine ziyaret gerçekleştirdi. Törende Yazıcıoğlu’nun kabrine 29. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 29 adet gül bırakılarak, Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.