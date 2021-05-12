BBP Genel Başkanı Destici, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı nedeniyle BBP’nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini etti. Destici ziyaretin ardından açıklamalarda bulunarak, “Mescid-i Aksa bütün Müslümanların onurudur. Peygamber Efendimizin bütün Müslümanlara emanetidir. Bu yaptıkları da hiçbir zaman yanlarına kalmaz. Bu devran da böyle sürmez. Elbette katil ve terörist İsrail’de bu yaptıklarının bedelini gün gelecek ödeyecektir” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Ramazan Bayramı nedeniyle merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti. Merhum Yazıcıoğlu’nun kabri başında dua edip Kur-an okuduktan sonra açıklamalar yapan Genel Başkan Destici, “Şehit liderim Muhsin Başkan’ımı ve onunla birlikte şahadete yürüyen yol arkadaşlarını, dava arkadaşlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rahmetli Liderimiz Muhsin Başkanımızla çıktığımız bu vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak yolunda arkadaşlarımızla birlikte davamızı yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

“Son beş altı yılda terörle mücadele belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar başarılı bir şekilde yürütüldü”

Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlı tavrı hakkında konuşan Genel Başkan Destici, “Terörle mücadelemiz tüm süratiyle devam ediyor. Özellikle güvenlik güçlerimizin başında bulunan, terörle mücadelede önemli kahramanlıklar göstermiş ve sadece yüreğini değil, canını da ortaya koyarak mücadele etmiş bir takım komutanlarımız, yetkililerimiz hakkında böyle olur olmaz iftara niteliğindeki suçları da reddettiğimizi buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. İftara atmak yerine sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu son beş altı yılda terörle mücadele belki de hiçbir dönemde olmadığı kadar başarılı bir şekilde yürütüldü” değerlendirmesinde bulundu.

“Filistin için kalbimiz kan ağlıyor”

Mescid-i Aksa’nın bütün Müslümanların guru olduğunu ifade eden Başkan Destici, “Bir taraftan Doğu Türkistan için yüreğimiz yanarken diğer taraftan Filistin için kalbimiz kan ağlıyor. İsrail hem işgale devam ediyor hem katliama devam ediyor. İsrail’in, Filistin’in tamamını işgal etmeden durmayacak gibi bir karalılığı var. Mescid-i Aksa’yı ele geçirme gibi ve orayı Müslümanlardan alma gibi de bir sinsi planı ve oyunu var. Her yıl bu günlerde zorla Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışıyorlar. Bazen üzüldüğüm şeyler duyuyorum. Sanki Mescid-i Aksa ve Kudüs sadece sadece Filistin’de yaşayan Müslümanların davasıymış gibi Türkiye’den belli kesimler bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu çok yanlış. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların onurudur. Peygamber Efendimizin bütün Müslümanlara emanetidir. Bu yaptıkları da hiçbir zaman yanlarına kalmaz. Bu devran da böyle sürmez. Elbette katil ve terörist İsrail’de bu yaptıklarının bedelini gün gelecek ödeyecektir. Biz sonuna kadar Filistin halkının yanındayız. Mescid-i Aksa’yı savunanlarla birlikteyiz. Mescid-i Aksa bütün Müslümanların onurudur. İnşallah bu onurumuzu da çiğnetmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Destici, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, “Başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere bütün milletimizin ve İslam aleminin hem arefe gününü hem de Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Kahraman güvenlik güçlerimizin, sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Bayramın tüm insanlara hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.