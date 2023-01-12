BBP Genel Başkanı Destici: “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum. Hedef alınan, hakaret edilen sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milletidir” ifadelerini kullandı.