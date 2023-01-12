Son Dakika
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, ABD Başkanı Joe Biden’ın ofisinde ve konutundan bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı atandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “NATO’ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz."
BBP Genel Başkanı Destici: “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum”
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum” dedi.
Politika 12.01.2023, 21:13
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum” dedi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsveç’te yaşanan çirkin hadise dolayısıyla son derece üzüntü duydum. Hedef alınan, hakaret edilen sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milletidir” ifadelerini kullandı.