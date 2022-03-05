BBP Genel Başkanı Destici: “HDP bu ittifakın resmi olmasa bile görünmeyen gizli ortağıdır”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Her ne kadar ‘HDP bizim ittifak ortağımız değil’ deseler de güneş balçıkla sıvanmaz, HDP bu ittifakın resmi olmasa, görünür olmasa bile görünmeyen gizli ortağıdır ve bunu da açıkça söylüyorlar" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara’da bir otelde düzenlediği Genel İstişare Toplantısı’na katıldı. Türkiye’nin farklı illerinden birçok partilisinin katıldığı toplantı öncesi yaptığı basın açıklamasıyla gündemi değerlendiren Destici, Ukrayna-Rusya krizine değinerek işgal girişimini reddettiklerini ve tanımadıklarını belirtti.

“Türkiye Cumhuriyeti bu savaşın bir tarafı değil ve bu savaşın bir tarafı da olmamıştır”

Türkiye’nin Ukrayna-Rusya krizinde bir taraf olmadığını, hep itidalli ve dengeli bir politika yürüttüğünü vurgulayan BBP Genel Başkanı Destici, “Rusya’nın Ukrayna’ya hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun saldırısını, işgal girişimini reddediyor, tanımıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti fiili olarak bu savaşın bir tarafı değil ve bu savaşın bir tarafı da olmamıştır. Hep itidalli ve dengeli bir politika yürütmüştür. Doğru olan da budur ama biz insani ve vicdani olarak savaşın tarafıyız. Biz mazlumların yanındayız, zalimlerin karşısındayız. Biz saldıranın yanında değiliz, biz saldırıya uğrayan ve toprakları işgal edilmeye çalışılan Ukrayna’nın yanında olduğumuzu da açıkça ifade ediyorum. Eğer bugün Rusya Ukrayna’da durdurulmazsa, yarın Türk devletleri olmayacağını, garantisini hiç kimse bize veremez” diye konuştu.

“Gazi Meclisimiz, TBMM, bir an önce bu PKK uzantılarından kurtulmalı”

TBMM’de Ukrayna-Rusya krizi hakkında yapılan kapalı oturumu eleştiren Destici, PKK uzantılarının olduğu oturumun kapalı oturum olmadığının altını çizerek, “Dışişleri Bakanımız, TBMM’ye gelerek orada bir bilgilendirme yaptı lakin daha önce de defaten ifade ettik, PKK’nın uzantılarının yer aldığı TBMM’de yapılan bir kapalı oturuma kapalı oturum denilebilir mi? Vatan düşmanları, devlet düşmanları, din düşmanları, terör örgütünün uzantıları orada, TBMM kapalı oturum yapıyor. Bence onun adına kapalı oturum denmez. PKK’lıların, PKK uzantılarının olduğu oturum ya da mecliste yapılan oturumlar kapalı oturum olmaz. Orada 10 sene saklanacak ve 10 sene sonra tutanaklar açıklanacak. Daha dakikasında gitmiştir gideceği yere orada konuşulanlar. Tabi devletimiz, bakanlarımız bunu bilerek konuşuyorlar. Ama niye biz bu halde olalım ki? Bundan bir an önce kurtulmamız lazım. Gazi Meclisimiz, TBMM, bir an önce bu PKK uzantılarından kurtulmalı ve gerçek anlamda kapalı oturumlar yapabilecek düzeye gelmelidir” sözlerini kaydetti.

“Daha cumhurbaşkanını halk mı seçecek, meclis mi seçecek bu konuda bile anlaşamayanlar Türkiye’yi yönetme konusunda nasıl anlaşacak”

6 muhalefet partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi hakkında konuşan BBP Genel Başkanı Destici, bu partilerin herhangi bir ittifak veya hükümet ortaklığını yürütebilmelerini mümkün görmediklerini belirterek, “Dosyanın kapağı nihayet 28 Şubat’ta açıldı ve içinden bir baktık ki 12 Eylül anayasasının ürünü çıktı. Açıklanan metni incelediğimizde halkın oylarıyla değiştirilen eski sistemin zayıf noktalarının ve neden olduğu problemlerin bile analiz edilmediğini gördük. Meselelerimizi elbette konuşarak çözmeliyiz. Bu bakış açısıyla elbette 6 siyasi partinin görüşmesini, bir arada olmasını eleştirmiyoruz. Ancak en temel meselelerde bile derin görüş ayrılıkları bulunan, birbirinden bu kadar farklı 6 siyasi partinin herhangi bir ittifak, hele hükümet ortaklığını yürütebilmelerini mümkün görmüyoruz. Daha cumhurbaşkanını halk mı seçecek, meclis mi seçecek bu konuda bile anlaşamayanlar Türkiye’yi yönetme konusunda nasıl anlaşacak. Bu güçlendirilmiş, iyileştirilmiş sistem adı altında bir araya gelmiş 6 partinin HDP ile olan, adı konulmamış birliklerini bu şekliyle seçime kadar taşıyabileceklerine de ihtimal vermiyorum. Her ne kadar ‘HDP bizim ittifak ortağımız değil’ deseler de güneş balçıkla sıvanmaz, HDP bu ittifakın resmi olmasa, görünür olmasa bile görünmeyen gizli ortağıdır ve bunu da açıkça söylüyorlar. Seçimlere ayrı ayrı ittifak halinde girmeleri de bir strateji gereğidir ve hedefleri cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakıp ikinci turda HDP’nin de desteğiyle seçimi kazanmaktır” ifadelerini kullandı.

Destici, son olarak üye sayısında ulaştıkları başarı için partilileri tebrik etti, siyasi anlamda daha çok çalışmaları için telkinlerde bulundu.