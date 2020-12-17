BBP Genel Başkanı Destici, Erbakan ile görüştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı makamında ağırladı.

BBP Genel Başkanı Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile BBP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşme basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı olarak devam etti.