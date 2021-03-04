banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Reynmen'e hapis şoku...
Reynmen'e hapis şoku...
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...

BBP Genel Başkanı Destici: “Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak’ta 2016’da hendek operasyonlarında şehit olan Astsubay Mehmet Uygun için düzenlenen mevlit programına katıldı. Destici, “Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor” dedi.

Politika 04.03.2021, 15:00
2
BBP Genel Başkanı Destici: “Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak’ta 2016’da hendek operasyonlarında şehit olan Astsubay Mehmet Uygun için düzenlenen mevlit programına katıldı. Destici, “Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor” dedi.

Şırnak’ta 2016’da hendek operasyonlarında şehit olan Astsubay Mehmet Uygun için ailesi, şehidin kabri başında mevlit okuttu. Mevlit programına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Mevlit sonrası şehidin kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyan Destici, daha sonra yaptığı açıklamada, “Aziz vatan toprakları şehit kanlarıyla sulanmış, her bir karışı bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bize bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin kanları. Onun için biz şehitlerimizin aziz hatırası önünde ne kadar çok eğilirsek yine de onlar için çok bir şey yapmış sayılmayız. Şehitlerimizi yetiştiren aileleri, geride bıraktıkları çocukları, eşleri, anneleri, babaları acılarını yaşamaya devam ediyorlar. Ama sabırla imanla onlara kavuşacakları günü bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor”

Türkiye’nin terörle mücadelesinin devem ettiğine dikkat çeken Destici, “40 yıla yakın bir süredir bu mücadeleyi güçlü bir şekilde veriyoruz. En çokta güvenlik boyutu noktasında binlerce şehidimiz var. Ama milletimiz artık yeter diyor. Biz artık evlatlarımızı teröre kurban vermek istemiyoruz. Bunun bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bunun için de devletimiz özellikle son 5-6 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele sergiliyor. Bu işin de tabii ki uç noktasında güvenlik güçlerimiz, kahraman askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz, güvenlik korucularımız, özel harekatımız, jandarmamız var. Bunlar kırsalda, yurt içinde, yurt dışında, dağda, derede, tepede bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Onların bu mücadelesinin taçlandırılması için bizim de, devletin diğer unsurlarının da terörün tüm diğer bölümlerine karşı topyekûn bir mücadele vermesi lazım” ifadelerini kullandı.

“PKK, PYD olmak üzere hepsinden kurtulmamız gerekiyor”

Terör örgütlerine yönelik konuşan Destici, "Terörün uluslararası desteğinin kesilmesi lazım, finans desteğinin kesilmesi lazım, lojistik desteğinin kesilmesi lazım, terörü destekleyen diğer unsurların bertaraf edilmesi lazım. Etkisiz hale getirilmesi lazım. Basında, medyada bunların uzantıları varsa bunların etkisiz hale getirilmesi lazım. Siyasette uzantıları varsa bunların etkisiz hale getirilmesi lazım. Bu konuda hem yargı, hem devlet, hem hükümet hem Türkiye Büyük Millet Meclisi adımlar atıyor. Daha cesur, daha güçlü bir şekilde inşallah bu adımları atmaya da devam edeceğiz. Bunun yanında da toplumun da, o bölgede yaşayan insanlarımızın da sosyolojik olarak, tekrar bu işin sosyal boyutunu da ele alıp burayla da mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü onlar da yıllarca istismar edildiler ve en büyük zararı da bölge insanı gördü. Bizim topyekun başta bölge insanımız olmak üzere ve tüm ülkemizin, milletimizin artık bu terör belasından, terörün her türlüsünden, başta PKK, PYD olmak üzere hepsinden kurtulmamız gerekiyor” dedi.
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20