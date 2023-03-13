BBP Genel Başkanı Destici: "Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye’nin geleceği açısından çok kıymetli ve önemli buluyoruz. BBP, önümüzdeki seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi ve kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. Bugün prensip olarak anlaştığımız budur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirtti. Destici, milletvekili genel seçimlerinde kendi isimleri ve adaylarıyla seçime katılacaklarını açıkladı.

Cumhur İttifakı’nın devletin bekasını önceleyerek yoluna devam ettiğini söyleyen Destici, Büyük Birlik Partisi olarak 2017 referandumunun ardından 2018 yılındaki Cumhur İttifakı kurulunca birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

Eksik buldukları noktaları zaman zaman dile getirdiklerini söyleyen Destici, EYT, 3 bin 650 ek gösterge, ücretli öğretmenler, tarımda çalışan geçici işçiler, KİT’lerde çalışan taşeronlar gibi süreçlerin takipçisi olduklarını belirtti.

Cumhur İttifakı’nın bir ve bütün olarak yoluna devam edeceğine vurgu yapan Destici, BBP’nin Cumhur İttifakı’nın bir parçası olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Destici, "Türkiye’nin geleceği açısından çok kıymetli ve önemli buluyoruz. BBP, önümüzdeki seçimlerde 81 ilin tamamında kendi ismi, kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. Bugün prensip olarak anlaştığımız budur" açıklamasını yaptı.

Partilerle görüşmelerin devam ettiğini aktaran Destici, görüşmeleri AK Parti heyetinin gerçekleştirdiğini ve olumlu geçtiğini belirtti.