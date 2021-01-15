BBP Genel Başkanı Destici, Çelebi ile bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi’yi konuk etti. İki lider gündeme dair açıklamalarda bulunurken, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Anavatan Partisi’ni seçimlere girme hakkı kazanmasından dolayı tebrik eden BBP Genel Başkanı Destici, “Anavatan Partisi son dönemlerde büyük bir gayret göstererek seçimlere girmeye hak kazanan siyasi partilerden oldu. Onun için de kendilerine hem hayırlı olsun diyorum hem de tebrik ediyorum. Türkiye son yıllarda siyasetin dili maalesef bozuldu. Siyasette eleştiri olabilir. Beğenmeyebilirsiniz ama özellikle bu ülkenin cumhurbaşkanına herkes saygı duymak zorunda. Çünkü cumhurbaşkanı bulunduğu makam itibarıyla hem devleti hem de milleti temsil ediyor. Bu gücünü de, yetkisini de anayasadan alıyor. Nasıl biz dışarıdan gelen eleştirilere karşı çıkıyorsak, o zaman içerideki siyasetçilerimiz de bu konuda bir hassasiyet göstermek zorundalar. Herkes kim olursa olsun, ister cumhurbaşkanını destekleyen kesimler olsun, ister desteklemesin karşı blokta yer alsın ama dediğim gibi eleştirebilir, beğenmeyebilir, bir takım uygulamalar ile ilgili farklı görüşler ortaya koyabilir ama saygı duymak zorundadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Destici sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer Cumhurbaşkanlığı makamında oturan birisine saygı duyulmuyorsa o zaman kime saygı duyacaksınız? O zaman siyasi etik nerede kaldı? Siyasi ahlak nerede kaldı? Yani hem demokratız diyeceksiniz, hem millet iradesini öncelediğinizi ifade edeceksiniz ama milletin çoğunluğunun oyu ile seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı tanımayacaksınız ya da saygı göstermeyeceksiniz, bunda da ısrarcı olacaksınız. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Biz bu konuda herkesin dikkatli davranmasını ve hassas olmasını arzu ediyoruz. Bu millet ayrışmadan, kamplaşmadan çok çekti. Dolayısıyla da milleti ayrıştırıp farklı bloklara bölerek bir çatışma ümidi içerisinde olanlar var ve bunun neticesinde de toplumsal kavgalarla iktidarın değişmesini, Cumhurbaşkanı’nın değişmesini, kendilerinin iktidara gelmesini, bu da olmuyorsa hatta darbe özlemi içerisinde olanlar dahi var. Bunları biz geçmişte de gördük. Orduyu göreve çağıran kesimleri gördük. 15 Temmuz hain darbe gecesinde farklı tutum içerisine girenleri gördük. Farklı söylemler içerisine girenleri gördük. Burada hepimizin yapması gereken milli iradenin yanında sımsıkı durmak ve millet kime görev verdiyse de onlara saygı duymak.”

Korona virüse karşı başlatılan aşılama süreci hakkında da konuşan Destici, “Çin’den gelen aşı ile benimde tereddütlerim vardı. Hem bizim partimizde görevli hem divan heyetimizdeki, hem başka kurullarımızdaki doktor, hekim arkadaşlarımızın görüşleri, onlarla yaptığım istişareler, hem Sağlık Bakanlığı’ndan, hem dışarıdaki uzmanlardan aldığım bilgi bu aşının güvenilir, hatta en güvenilir aşılardan birisi olduğu noktasında hep bir kanaat belirtiyorlar. Bu bilgilerden sonra ben de rahatladım. Sadece şahsım için değil, ülkemiz ve milletimiz için de rahatladım. Bakanlığımız başından beri süreci doğru yönetiyor Bilim Kurulu ile. Aşı gelir gelmez uygulanmadı biliyorsunuz. 14 günlük bir süre beklendi. Bu süre içerisinde gerekli tetkikler yapıldı, tespitler, denemeler yapıldı. Denendikten sonra dün itibarıyla aşıya onay çıktı ve yapılmaya başlandı. Başta da Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu üyeleri aşı oldular. Zaten eğer bir riski olsaydı Türkiye’nin Sağlık Bakanı ve o Bilim Kurulu üyeleri aşıyı olmazlardı. Onun için biz de her vatandaşımızın aşı yaptırmasının öneminin altını bir kez daha çiziyoruz. Ben de ne zaman sıramız gelirse aşımızı yaptıracağız” dedi.

“Siyasi partilerin arasında da uzlaşının, diyaloğun en üst seviyede sürdürülmesinden yanayız”

Siyasetin çözüm merkezi olması gerektiği söyleyen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ise şu açıklamalarda bulundu:

“Sayın genel başkan hem dünya görüşü olarak, hem Büyük Birlik Partisi, hem kendi şahsında çok değer verdiğimiz, önem verdiğimiz bir şahsiyet. Siyaset çözüm merciidir. Siyasi partilerin arasında da uzlaşının, diyaloğun en üst seviyede sürdürülmesinden yanayız. Türkiye salgının getirdiği ekonomik ve sosyolojik sorunlarla uğraşıyor. Hep söylerim Türkiye çözümsüz değildir. Çözülemeyecek meselelerimiz, sorunlarımız yoktur. Milletin enerjisini, zamanını kaybettirecek çok gündem dışı maddelerle ülkemiz ve siyaset kurumu uğraştırılıyor. Biz de hükümeti teşvik etmek anlamında Büyük Birlik Partisi de bu konuda çok yapıcı, olumlu bir politika izliyor. İki partiyi birbirine yaklaştıran da iki partinin kurucu genel başkanlarının şaibeli bir şekilde rahmeti rahmana kavuşmalarıdır.”

Anavatan Partisi’nin küllerinden doğduğunu vurgulayan Çelebi, “Anavatan Partisi bildiğiniz gibi bir Doğru Yol Partisi, Demokrat Partisi birleşmesinde bir travma yaşadı. Çok şükür bunu atlattı. Tekrar yeniden, küllerimizden Anavatan Partisi doğdu. Teşkilatlarımızı kurduk, artık bundan sonra seçimlere girebilecek, her türlü yarışta olabilecek bir partiyiz. Devletimizin güvenliği, huzuru bizim için çok önemli. Milletin de huzuru, refahı bizim için olmazsa olmaz. Bu anlamda da Büyük Birlik Partisi ile bu konuları istişare etmek ve değerlendirmek için buradayız” diye konuştu.

Korona virüse karşı uygulanmaya başlanan aşı süreci hakkında da konuşan Çelebi, “Türkiye bu süreci çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Sırf muhalefet yapacağız diye gelişen olumlu durumları da görmezden gelmek bize yakışmaz. Özellikle sağlık altyapısı adına yapılan olumlu yatırımların da olumlu meyvesini alarak çok başarılı bir süreç geçirdik. Aşı da devletimiz ciddi çalışmalar yapıyor. İnşallah bu bahar ile hem salgının kontrol edilmesi anlamında çok başarılı neticeler alıyoruz. Aşı ile de beraber Türkiye bambaşka bir yola girecek. Biz bu anlamda da devletimizin, hükümetimizin alacağı her türlü olumlu tedbirin ve önlemin destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.