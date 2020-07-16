BBP Genel Başkanı Destici: “Büyük Türk milletinin başı sağolsun”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.

Van’da keşif yapan uçağın kırıma uğraması sonucu 2’si pilot 7 polisin şehit olması ve Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde çıkan çatışmada ağır yaralanan 2 polis memurunun şehit olması ile ilgili açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemizin ve büyük Türk milletinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz terörün tüm unsurlarına karşı topyekûn askeriyle, polisiyle, korucusuyla güçlü bir mücadele veriyor ve mücadelenin de sonucu alınıyor” diyen Destici şöyle devam etti:

“İçişleri Bakanlığımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bütün personeliyle teröre göz açtırmıyor. Ülke sınırları içerisinde terör ve terörist sayısı azaltılmış durumda. Başta Suriye ve Irak’ın kuzeyi olmak üzere pek çok noktada hem teröristleri inlerinde imha etmek hem de hudut güvenliğimizi sağlamak, hem ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kast eden alçakları tesirsiz hale getirmek için operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Rabbim bu mücadelede kahraman ordumuzun, kahraman güvenlik güçlerimizin, polislerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin. Hem kalbimiz hem de dualarımız onlarla birlikte. Rabbim yar ve yardımcıları olsun.”