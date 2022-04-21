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BBP Genel Başkanı Destici: “Bize Esed ile görüşme teklifi geldi, biz devletimizle istişare ederek gitmedik”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bize Esed ile görüşme teklifi geldi. Bazı partiler gitti Esed ile görüştüler. Biz devletimizle istişare ederek gitmedik” dedi.

Politika 21.04.2022, 14:12
BBP Genel Başkanı Destici: “Bize Esed ile görüşme teklifi geldi, biz devletimizle istişare ederek gitmedik”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bize Esed ile görüşme teklifi geldi. Bazı partiler gitti Esed ile görüştüler. Biz devletimizle istişare ederek gitmedik” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. Destici, Pençe Kilit Operasyonu’nun milleti sevindirdiğini aktararak, “Başarılı operasyonun birinci aşamasının tamamlandığı açıklandı. Şehitlerimiz var. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Harekata katılan Mehmetçiğin alnından öpüyorum. PKK bu sefer içerisinde yok seviyesine inmişti, Pençe Kilit ile ağır darbe almış vaziyette” ifadelerini kullandı.

Bursa’da infaz koruma memurlarına yapılan saldırıda bir infaz koruma memurunun şehit olduğunu hatırlatan Destici, “Bursa’da görev yapıyor ama Ağrılı olduğu ortaya çıkıyor. Bu memleketin Ağrılısı batılısi hepimiz biriz. Bu saldırılar her bir ferdi hedef alıyor. Terörün en karanlık çirkin yüzlerinden bir tanesi bu. Kime yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyoruz” şeklinde konuştu.

"Filistin saldırılarını lanetliyoruz"

İsrail-Filistin arasında Ramazan ayında gerilimin arttığına dikkat çeken Destici, “Ülkemizde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Filistin saldırıları. Bu saldırıları lanetliyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanı Herzog görüşmesi sonrası Ramazan sonrasına kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girmesinin yasaklandığı haberi geldi, umarım doğrudur. Siyonizm dışarıdan müdahale ile karıştırıyor. Dünya var oldukça İslam kutsalları ayakta kalacaktır. Biz hassasız. Ben Türkiye’deki partilerin, milletin hassas olduğunu görüyor, memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

"Mültecilerin ülkelerine dönmelerini istiyoruz"

Suriyeli göçmenler konusunda Destici, “Suriyeli göçmenler meselesinde biz Büyük Birlik Partisi olarak ilk olaylar çıktığında biz düşüncelerimizi ifade ettik. Savaşa dönüştüğünde sığınmacı akımı yöneldiğinde Türkiye dışında tampon bölgelerde tutulmasını. birlikte yürütülmesini istedik. Biz insani tarafını görmeden meseleyi değerlendiremeyiz. Bizim iç hukukumuz ile ilgili bir konu var. İç boyutu ile ilgili karşılaşan problemler var. Milletimizin bu problemlerin büyüyeceği endişesi var. Bizim için endişe verici durum Türkiye’yi karıştırmak

isteyenler, kaos isteyenler burayı kullanırlar devreye sokulduğunu görüyoruz. Türk milliyetçisi asla ırkçı değildir, meseleyi çatışma boyutuna getirmez. Elbette mültecilerin ülkelerine dönmeleri yönündedir. Sonunda savaş bittiğinde, güvenli bölge olduğunda mültecilerin tamamı Suriye ise Suriye’ye, Afganistan’a, Ukrayna’ya gönderilmelidir. Partinin düşüncesi budur. Bu insani boyutta uluslararası hukuk göz ardı edilmeden iç hukukla milletimizin talebi doğrultusunda hareket edilecektir. Herkesin bu konuyu, lütfen bunu siyasi rant meselesi haline getirmesin, bunu sıçrama tahtası olarak getirmesin. Mülteciler konusunda bu insanları ülkelerine dönme noktasındadır. Suriye’nin kuzeyinde yerleşim yeri yapılıyor, 500 bin Suriyeli dönecek. Gönül istiyor ki hepsi gitsin. Hangi bölgede imar çalışması yapılırsa, o bölgeden gelen mülteciler gönderilecek. Gönüllü gitmek isteyenlere verilecek” dedi.

Destici, şöyle devam etti:

“Afganlar olmasa çoban yok. Güneydoğudan mevsimlik işçiler geliyordu. Şimdi bakıyorum Urfalılar çavuş, Suriyeliler çalışıyor.”

"Bize Esed ile görüşme teklifi geldi"

Esad ile görüşme konusundaki soruya ise Destici, “Zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Üst düzeyde iyimser değilim ama benim görüşüm elbette ben de Esed rejimini tasvip etmiyorum. İlişkilerin kurulamayacağı anlamına gelmez. Görünene göre Türkiye İsrail, Mısır ile birlikte elbette Suriye’nin başındaki hükümetle de görüşebilir. Şartı şudur; Suriye’deki iç savaşın bitmesine katkı sağlayacaksa, mültecilerin geri gönderilmesine katkı sağlayacaksa görüşülmelidir. Benim kanaatim budur. Bize Esed ile görüşme teklifi geldi. Bazı partiler gitti Esed ile görüştüler. Biz devletimizle istişare ederek gitmedik. Bir karar verdik gitmedik. Dış politika devlet politikasıdır, biz Büyük Birlik Partisi olarak ağırlığı ile hareket ettik. Dışişlerinizi bilgilendirerek ziyaretlerimizi yaptık, Büyük Birlik Partisi’nin tavrı bu şekilde olacaktır. Bize gelen teklif şu; Esed ile görüştürelim mültecilerin dönmesi konusunda, gündem olursunuz, fayda sağlarsınız. Bizim işimiz gündem olmak değil. Cumhurbaşkanı’nın ‘Biz göçmenleri göndermeyeceğiz’ sözü o anlamda değil, konuştum ve cevabını aldığımı söylüyorum” cevabını verdi.

Destici, şunları kaydetti:

“Biz vicdanlı bir milletiz. Biz elbette bunları vatandaş yapmayacağız, kendi ülkelerine göndereceğiz nihai hedefimiz var. Bayrama gidiyorsa orada da kalabilir. Suriye savaşı başladıktan sonra bayram gidişinde kısıtlama var. Kontrollü geçiş var. Kısıtlı zaten geçiş, daha kontrollü olacak. Sayın bakanın sözleri de doğrudur.”

İttifaklar

Her partinin her partiyle görüşüp ittifak kurabileceğini belirten Deestici, “Bizim itirazımız terör örgütünün uzantısı ile ittifak kurulmasıdır. İttifakın dışında neden tutuyorlar? Şimdi millet ittifakı içinde ittifak arayışı niye? Bizim tabanımız CHP’ye oy vermekte zorlanıyor dedi Temel Bey. Şimdi CHP’den ayrılıp, İYİ Parti’nin de ayrılıp sağ partilerin oluşturması şeklinde düşünceleri var. CHP’den dolayı oy vermek istemeyenler için tatil ittifakı kurmak istiyorlar. Stratejik hamle yapıp bir başka ittifak kurmak istiyorlar. Bu planlı çalışma, seçim sistemi değişimde, o cephede çalışmalar hızlandı” ifadelerini kullandı.

HDP’ye kapatma davası

HDP’ye yönelik kapatma davasına ilişkin de Destici, “HDP konusunu Cumhurbaşkanı ile konuşmadık. Bizim de Cumhurbaşkanı’nın da görüşü net. Anayasa’ya göre kapatılır. Sadece bizim Anayasamız değil, Venedik Kriteri’ne göre teröre bulaşan parti kapatılır diyor” şeklinde konuştu.

"Emekli ikramiyeleri makul düzeyde arttırılmalı"

Emekli ikramiyelerine ilişkin soru üzerine Destici, “Cumhurbaşkanı’na emekli ikramiyesinin arttırılmasını talep ettim. Bir rakam telaffuz etmedim, arttırılması noktasında ifade ettim. Ben bayrama kadar ümitliyim. Geçtiğimiz bayram zam yapıldı ama o geçen seneydi. Geçtiğimiz yıldı ve geçtiğimiz yıldan bu zamana köprünün altından çok sular aktı. Yüzde 61 enflasyon varken, elbette ki emeklilerin maaşlarının da, ikramiyesinin de o oranda olmuyorsa bile ikramiyeler makul düzeyde arttırılmalı. Hani diyelim ki Ramazan Bayramı geçti ama Kurban Bayramı’nda mutlaka arttırılmalı” ifadelerini kullandı.

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