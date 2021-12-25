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BBP Genel Başkanı Destici: “Basın olmazsa demokrasi eksik kalır”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, basının aynı siyasi partiler gibi demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, “Basın olmazsa demokrasi eksik kalır” dedi.

Politika 25.12.2021, 23:02
BBP Genel Başkanı Destici: “Basın olmazsa demokrasi eksik kalır”

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, basının aynı siyasi partiler gibi demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, “Basın olmazsa demokrasi eksik kalır” dedi.

Partisinin il binasının açılışı, bir dizi ziyaret ve toplantı için Mersin’e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici gazetecilerle buluştu. Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni (MGC) ziyaret eden Destici’yi MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Basının aynı siyasi partiler gibi demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu dile getiren Destici, “Basın olmazsa demokrasi olmaz, eksik kalır” diyerek, basının görevini ifa edebilmesi için her türlü kolaylığın sağlanması, her türlü desteğin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sektörün sorunlarına vakıf olduğunu belirten Destici, basın kuruluşlarının tasarruf tedbirlerinden de muaf tutulması gerektiği ifade etti. Basının yaşadığı sorunlarla ilgili çalışma yürüttüklerini dile getiren Destici, “Yereldeki medya kuruluşlarının büyük zorluklarla ayakta durmaya çalıştıklarını görüyoruz ve burada da büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Televizyondan bahsedecek olursak daha önce Anadolu’da 100’den fazla yerel televizyon varken, bugün uydudan yayın yapan TV sayısı 45’e düşmüş vaziyette. Bunun en önemli sebebinin yüksek uydu frekans bedelleri olduğunu görüyoruz. Aşağı yukarı bunun maliyeti aylık 10 bin dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Öte yandan Basın İlan Kurumunun gazetelere verdiği bir destek var. Bu desteğin bir benzeri televizyonlara da verilebilir diye düşünüyoruz. Yerel gazeteler, belediyelerden, resmi kuruluşlardan aldıkları ilanlarla ayakta kalmaya çalışıyorlar. Son olarak çıkan tasarruf genelgesi sebebiyle gazete kuruluşları bundan zarar gördü. Bu tasarruf genelgelerinden basının muaf tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Radyolarla ilgili mesele de gündemimizde. Tüm bu sorunlar ile ilgili çalışmalar yaptık, bir teklif hazırladık, Mecliste grup başkan vekilleriyle, milletvekilleriyle, hükümetle de paylaştık. Konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Görevini yapan basın mensuplarına uygulanan her türlü şiddeti kınadıklarını da dile getiren Destici, basına desteklerinin süreceğini kaydederek, “Medya olmasa biz vatandaşımıza nasıl ulaşacağız, derdimizi nasıl anlatacağız, kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Bunun için sizler bizler için vazgeçilmezsiniz, çok kıymetlisiniz. Dile getirdiğiniz her probleme vakıfız ve takipçisiyiz. Büyük Birlik Partisi olarak nasıl ki siz bizim sesimiz oluyorsanız, biz de Mecliste sizin sesiniz, soluğunuz olacağız” şeklinde konuştu.

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