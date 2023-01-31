’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’na ilişkin teklifin görüşmeleri başladı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşmeleri TBMM’de başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve İstanbul milletvekili Vedat Demiröz başta olmak üzere 200 milletvekilinin imzasıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.

Vatandaşlardan gelen talepler istikametinde vatandaşın kamuya olan borçları yapılandırılıyor.

31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar, motorlu taşıt vergileri, beyannameye konu olan alacaklar, bütün idari para cezaları içine almaktadır.

Meslek odalarına borçlar yapılandırılıyor.

Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası arttırılıyor.