Bayramov: "Ermenistan, silahlı birliklerini Azerbaycan topraklarından tamamen çekmeli ve provokasyonlarını durdurmalı"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kafkasya müzakerelerinden sorumlu başdanışmanı Philip Reeker ile Ermenistan ile sınırda yaşanan çatışmaya yönelik gerçekleştirdiği görüşmede, Ermenistan silahlı birliklerinin Azerbaycan topraklarından tamamen çıkararak provokasyonları durdurması gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kafkasya müzakerelerinden sorumlu başdanışmanı Philip Reeker ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki gergin durum ve normalleşme sürecine dönülmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Ermenistan’ın geniş çaplı provokasyonları sonucu sınır bölgelerinde meydana gelen çatışmalar ve Ermeni tarafının son birkaç ayda attığı yapıcı olmayan adımlara dair Reeker’a detaylı bilgi veren Bayramov, 13 Eylül’de varılan ateşkesin birkaç saat sonra ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edildiğini ve Azerbaycan mevzilerinin yoğun ateş altına alındığını söyledi. Azerbaycan’ın ihtilaf sonrası dönemde bölgede imar çalışmaları yürüttüğünü ve barış girişimlerinde bulunduğunu belirten Bayramov, dolayısıyla durumun gerginleşmesinden yana olmadığını söyledi. Bayramov, Ermenistan’ın varılan anlaşmalar çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesinin, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından tamamen çıkarılmasının ve provokasyonlara son vermesinin önemine dikkat çekti.

ABD, tarafının normalleşme sürecini desteklemeye hazır

İki ülke arasındaki sınırdaki gerginlikten duyduğu endişeyi dile getiren Philip Reeker ise durumun istikrara kavuşturulmasının önemli olduğunun altını çizdi. Reeker, tüm fikir ayrılıklarının siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını, ABD’nin normalleşme sürecini her şekilde desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede aynı zamanda, normalleşme sürecinin çeşitli yönleri, bu yönde atılması gereken adımlar ve karşılıklı ilgi uyandıran diğer konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.