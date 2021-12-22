Bayramov: "Azerbaycan ve Türkiye’nin girişimiyle oluşturulan 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin girişimiyle oluşturulan 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de İran oldu. Yakın gelecekte bu platformun olumlu sonuçlarını göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un daveti üzerine Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, temaslarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

“Azerbaycan ve İran arasında ekonomik ve ticaret ilişkiler önemli bir yere sahip”

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, “2021 yılının ilk 10 ayında karşılıklı ticaret cirosunda yüzde 23,6 artış oldu. İran’da yeni hükümet kurulduktan sonra mevcut olan projelere ilave olarak yeni projeler hakkında neticeler elde ettik ve onların icrasına başlanılıyor. Örnek olarak Aşkabat’ta Cumhurbaşkanlarının yaptığı görüşmede Türkmenistan gazının İran üzerinden Azerbaycan’a nakledilmesi ve 2022 Ocak ayından itibaren bunun icrasına başlanılacak” diye konuştu.

"İran tarafından Azerbaycan’ın tarihi zaferi desteklenmiştir"

İran ve Azerbaycan arasında ilişkilerin her iki ülkelerin toprak bütünlüğünü, egemenliği ve dokunulmazlığı prensipleri esasında kurulduğunu belirten Bayramov, ”Geçmiş Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı döneminde ve geçtiğimiz yıl 2. Karabağ Savaşı döneminde İran tarafından en üst seviyede olmakla İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve başka kurumlar tarafından Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği kapsamında işgale son verilmesi gerektiği çağrısında bulunularak Azerbaycan’ın tarihi zaferi desteklenmiştir ve buna tam siyasi olarak destek verilmiştir” dedi.

“3+3 platformunu destekleyen ilk ülkelerden biri İran oldu”

Bayramov, "Azerbaycan ve Türkiye liderlerinin girişimiyle oluşturulan 3+3 platformuna ilk destek veren ülkelerden biri de Rusya ve İran oldu. Dışişleri Bakan Yardımcılarının ilk toplantısı 10 Aralık’ta Moskova’da yapıldı. Yakın gelecekte bu platformun olumlu sonuçlarını göreceğimizi düşünüyoruz. Bu bölge için çok önemli bir platform” diye konuştu. "Zengezur koridorunun açılması sadece Azerbaycan ve Ermenistan için değil, aynı zamanda bölgedeki diğer ülkeler için de yeni fırsatlar oluşturmaktadır" diyen Bayramov, "İran’ın bu projeye katkıda bulunan ülkelerden biri olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mayın temizlemede iş birliği

İran’ın mayın temizlemede olan tecrübesiyle ilgili görüşmelerin yapıldığını belirten Bayramov, “İran’ın mayın temizleme alanındaki deneyimini dikkate alarak ilgili İran ajansı ile ANAMA arasındaki iş birliği fırsatlarını da görüştük. İran bu konuda çok zengin bir deneyime sahip olması ile ilgili bize bilgi verdi. Görüşmeler ve çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz ki 10 bin kilometrekare neredeyse dünyada en fazla mayınla kirletilmiş arazi olabilir. Burada büyük desteğe ihtiyaç var ve bu da potansiyel işbirliği olabilir” dedi.

"Yeni İran hükümetinin önceliği Azerbaycan ile ilişkileri en üst düzeyde geliştirmektir"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise Azerbaycan ve İran arasında çeşitli fikirlerin ele alındığını ve ilişkilerin hızla gelişmeye devam edeceğini belirterek, “Azerbaycan’ı topraklarının kurtuluşundan dolayı tebrik ediyorum. Yeni İran hükümetinin önceliği Azerbaycan ile ilişkileri en üst düzeyde geliştirmektir” dedi. İran devlet ve özel şirketleri, işgalden kurtarılan Karabağ’ın restorasyonu ile ilgili projelere katılmaya ilgi duyduklarını ifade eden Abdullahiyan, İran şirketlerinin tekliflerini değerlendirildiğini bu projelerden birinin ileriki haftalarda hayata geçirilmesinin planlandığını vurguladı. Abdullahiyan, İran’da kurulan yeni hükümetin İran, Azerbaycan, Türkiye ve Rusya arasında dörtlü ilişkileri geliştirmek istediğini dile getirerek ayrıca 3+3 formatında toplantılar düzenlendiğini kaydetti. Bölge dışından müdahaleye gerek olmadığını vurgulayan Abdullahiyan, “Bölge dışındaki ülkelerden kaderimizi çizmelerini ve sorunlarımızı çözmelerini istememize gerek yok. Bizim bölgemizde yeri olamaz. Bölge ülkeleri sorunu çözmek için yeterli iradeye sahiptir” ifadelerini kullandı.