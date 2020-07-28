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Bayram öncesi Koca ve Soylu’dan kritik görüşme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirmek için bir araya geldi.
Politika 28.07.2020, 22:06
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Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
“İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramında gerekli uygulamaları gözden geçirdik.”
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