Bayraktar: "TB2’ler Ukrayna’da üretilecek"

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Ukrayna’da Bayraktar TB2’lerin üretim fabrikasının açılmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili Ukrayna basınına açıklamalarda bulundu. Reznikov, Erdoğan’ın ziyareti kapsamında insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2’lerin üretimi için Ukrayna’da fabrika kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını söyledi. Reznikov, "Türkiye ile bugün yüksek askeri teknolojiler konusunu içeren bazı anlaşmalar yapacağız. Onlardan biri de Bayraktarların Ukrayna’da üretilmesi maddesi. Ukrayna’da üretilecek ve buradaki eğitim merkezinde pilotlar eğitilecek" şeklinde konuştu.

Kendisinin imzalayacağı anlaşmaların daha sonra Ukrayna meclisine sunulacağını ifade eden Rezkinov, İHA’larda Ukraynalı bir firma tarafından üretilen motorların kullanılacağını ve Ukrayna’da üretileceği için İHA’ların artık Türk-Ukrayna Bayraktarları olarak anılacağını da ifade etti.