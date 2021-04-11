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Bavyera Eyalet Başbakanı Söder: “Başbakanlık için adayım”

Almanya’nın Bavyera eyaleti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başkanı Markus Söder, eylül ayında Almanya’da yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik Partileri olan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve CSU’nun başbakan adayı olacağını açıkladı.

Politika 11.04.2021, 17:24
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Bavyera Eyalet Başbakanı Söder: “Başbakanlık için adayım”

Almanya’nın Bavyera eyaleti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başkanı Markus Söder, eylül ayında Almanya’da yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Birlik Partileri olan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve CSU’nun başbakan adayı olacağını açıkladı.

Almanya’da eylül ayında yapılması planlanan genel seçimlerde bir siyasi daha adaylığını açıkladı. Almanya’nın Bavyera eyaleti ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Başkanı Markus Söder, Hristiyan Birlik Partileri olan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve CSU’nun başbakan adayı olacağını açıkladı. Hristiyan Birlik Partileri parlamento grubunun kapalı toplantısında konuşan Söder, “Başbakanlık için adayım” ifadelerini kullanarak, CDU kendisini desteklemeye hazır olduğunda başbakanlık için hazır olacağını belirtti.

Söder, bu açıklamasıyla Başbakan Angela Merkel’in yerine aday olacağını ilk kez kamuoyuna açıklamış oldu. CDU lideri Armin Laschet ile görüştüğünü de belirten Söder, CDU’nun kendisini aday olarak istememesi halinde ise buna gücenmeyeceğini ve birlikte çalışmaya devam edebileceklerini aktardı.
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