Battalgazi ilçesine 3 bin 600 konteyner kuruluyor

Asrın felaketi sonrası büyük yıkımın olduğu Malatya’da depremzedelerin barınması için geçici barınma merkezlerinin yapımı hızla sürüyor. Battalgazi ilçesinde 11 ayrı noktada kurulacak konteyner kentler içinde Battalgazi Belediyesi alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Osman Güder, “Battalgazi bölgesinde yaklaşık 3 bin 600 ilk etapta konteyner kurulacak. Kurulduktan sonra hedefimiz yaklaşık 20 gün içerisinde vatandaşlarımız konteynıra taşımak” dedi.

Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesi Malatya’nın Battalgazi ilçesinde belediye tarafından vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatın normal akışına dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren belediye olarak tüm çalışanlarla vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için seferber olduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Depremin ilk anından itibaren belediye olarak iş makinalarımızla yaklaşık bin 200 personelimizle afetten etkilenen vatandaşlarımızın üzerindeki yükü kaldırma noktasında belediye olarak seferberiz. Gıda, temizlik, ulaşım, barınma noktasında hükumetimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşanan depremlerin ardından konteyner kurulacak yerlerin altyapı çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Güder, “Malatya’mızda 35 bin civarında çadır dağıtıldı. Vatandaşımızı kısa sürede konteyner ile buluşturmamız gerekiyordu. Belediye olarak konteyner kurulacak yerlerin alt yapısını hızlı ve seri şekilde yapmamız gerekiyordu. Hanımın çiftliği mevkiinde buraya ilk etapta 450 daha sonrasında 600 konteyner yerleştirebileceğimiz alanın çalışmaları yapılıyor. Sadece burada değil şuan 7 noktada iş makinalarımız çalışıyor. Battalgazi bölgesinde yaklaşık Tekno kentin yanı dahil olmak üzere 3 bin 600 ilk etapta konteyner buralara kurulacak. Kurulduktan sonra hedefimiz yaklaşık 20 gün içerisinde vatandaşlarımız konteynıra taşımak. Şuan kış mevsimi zeminin uygun olmaması, buralara yeniden altyapı döşeniyor. Su, kanalizasyon, trafolar kurulup elektrik sistemi verilecek. Bu zaman alıyor ama biz kısa sürede vatandaşımızı konteyner ile buluşturma noktasında 7-24 nöbetleşe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Vatandaşların mağdur olmaması ve kurulumu gerçekleştirilen konteyner alanlarının kısa sürede tamamlamak için diğer belediyelerle istişare içerisinde olduklarına da değinen Güder, “ Vatandaşımız müsterih olsun biz, devlet, hükümet, yerel yönetim olarak bu yükün de altında kısa sürede kalkacağız. Amacımız vatandaşlarımızın rahat etmesi, ekiplerimiz 7/24 nöbetleşe çalışıyor sürekli istişareler ile diğer beledilerle ile bakanlarımız ile sürekli istişare hakindeyiz İnşallah bunun sonucunda amacımız vatandaşlarımız Ramazanda konteynere girmesi ifade etmeleri. Çalışmaları gerçekleştirirken sadece Battalgazi Belediyesi değil burada Bağcılar Belediyesi alt yapıyı düzenliyor diğer alanlarda da başka belediyelerle yerel yönetimlerden gelen başkan yardımcımız şuan Malatya’da 1 büyükşehri 4 il 28 ilçe belediyesi ihtiyaç duyduğumuz noktalarda bizlere destek veriyor kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.