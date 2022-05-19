Batman Valisi Ekrem Canalp göreve başladı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Edirne Valiliği’nden Batman Valiliği’ne atanan ve aynı zamanda Belediye Başkanvekilliği görevini de yürütecek olan Vali Ekrem Canalp görevine başladı.

Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Canalp’ı belediye başkanlığında Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük ile belediye birim müdürleri sabah 05.00’te karşıladı. Daha sonra belediye toplantı salonuna geçen Canalp, belediyenin yürüttüğü çalışmalar, biten, devam eden ve planlanan projeler ile ilgili birim müdürlerinden ayrı ayrı brifing aldı.