Başörtüsüne ilişkin hüküm bulunan teklif Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

Başörtüsüne ilişkin hüküm içeren Anayasa değişikliğine ilişkin teklif, TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre, kadınların kıyafetinin Anayasal güvenceye alınıyor. Aile tanımı yapılıyor.

Birinci maddede CHP ve İYİ Parti ortak önerge vermişti. Önerge reddedilmişti. Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekilleri salonu terk etti.