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Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın talebi üzerine Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısının ertelendiğini açıkladı.
Destici: "İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemlerinin bu alçak eylemi yapan haysiyetsizi korumak için olduğunu gördük”
Başörtüsüne anayasal güvence! Komisyon'da kabul edildi
Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.
Politika 24.01.2023, 18:48
Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi.