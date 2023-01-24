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Başörtüsüne anayasal güvence! Komisyon'da kabul edildi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Politika 24.01.2023, 18:48
Başörtüsüne anayasal güvence! Komisyon'da kabul edildi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi.

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