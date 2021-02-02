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Başkonsolos Tunçer, Bursa’nın kardeş şehri Darmstadt’ın Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret etti

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Darmstadt Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret ederek, "Hessen eyaletiyle Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Politika 02.02.2021, 11:05
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Başkonsolos Tunçer, Bursa’nın kardeş şehri Darmstadt’ın Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret etti

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Darmstadt Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret ederek, "Hessen eyaletiyle Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Almanya’nın en önemli sanayi ve ticaret odalarından biri olan Darmstadt Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret etti. Darmstadt kentinin bağlı olduğu Hessen eyaletiyle Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini vurgulayan Tunçer, Başkonsolosluk olarak iş birliğini derinleştirmeyi hazır olduklarını söyledi. Ziyarette Tunçer’e eşlik eden Ticaret Ataşesi Tansu Günendi, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay’ın Darmstadt Sanayi ve Ticaret Odasını muhatap mektubunu ve Bursalı firmaların listesini oda yetkililerine iletti. 2021’in Bursa ile Darmstadt’ın kardeş şehir ilişkilerinin 50. yılının ve Türkiye ile Almanya arasındaki işgücü anlaşmasının 60. yılı olduğunu hatırlatan Başkonsolos Tunçer, Darmstadt Sanayi ve Ticaret Odası ile Türkiye’de muhataplarının bu vesileyle ortak bir etkinlik gerçekleştirmesinin yararlı olacağını vurguladı.

Darmstadt Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretinde Başkonsolos Erdem Tunçer’i karşılayan İHK Darmstadt Genel Sekreteri Dr. Uwe Vetterlein ve İHK Darmstadt Yönetim Kurulu Üyesi Martin Proba, Tunçer’in ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ve Türk muhataplarla salgından dolayı aksayan ilişkilerin yeniden güçlendirilmesini arzuladıklarını dile getirdi.

Başkonsolos Tunçer, Almanya’nın Türkiye’de ihracatta 1. ve ithalatta 2. ortağı olduğunu belirterek iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin Hessen eyaleti ile son 3 yıldır tedrici bir düşüş gösterdiğini, bu düşüşün durdurulması ve ticaret hacminin yeniden yükselmesi için her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydetti. Tunçer, son bir sene açısından salgının etkisinden de söz edilebileceğini, ancak Türk iş adamlarının vize almakta zorluklarının etkili olduğuna temas etti.

Türkiye-Hessen ilişkilerine sağlanacak en büyük katkının ticari bağların kuvvetlendirilmesi olacağının altını çizen Tunçer, "Bu vesile ile sizler ve paydaşlarınız diğer Ekonomik STK’lar ile yakın çalışmaya hazır olduğumuzu, Ticaret Ataşeliğimiz de bu tarz çalışmalara ve fikir geliştirmelere açık olduğunu ifade etmek isterim. Darmstadt Sanayi ve Ticaret Odasının Bursa, Konya ve Eskişehir gibi Aksaray ilimizdeki Sanayi ve Ticaret Odasının da sizlerle iş birliği tesis etme arzusu olduğunu biliyoruz. Yakın bir zamanda bu ilişkilerin gelişmesini umuyoruz" dedi.

Darmstadt’ın Türkiye’de kardeş şehir olmasından dolayı Bursa, Konya ve Eskişehir gibi şehirlerdeki Sanayi ve Ticaret Odalarıyla ilişkilerinin olduğunu belirten Genel Sekreter Vetterlein ise ilişkilerin gelişmesi için hazır olduklarını, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen Alman iş adamlarından istenilen dokümanların ve bürokratik engellerin hafifletilmesi konusunda taleplerini dile getirdi.

Ziyarette hazır bulunan Darmstadt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Mehmet Kocagöl de "İş adamları olarak hedefimiz Türkiye ile Almanya’nın uzun yıllara dayanan olumlu siyasi ve ekonomik ilişkilerinin, bundan sonraki süreçte en üst seviyede olmasıdır" dedi.

Öte yandan 169 yıllık tarihi geçmişi bulunan Darmstadt Sanayi ve Ticaret Odasının 72 bin üyesinin arasında çok sayıda Türk kökenli üyesi bulunuyor.
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