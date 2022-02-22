Başkonsolos sitem etti salon öğrencilerle doldu

Hocalı’da hayatını kaybedenlerin 30’uncu yıldönümünde programın yapıldığı salonu boş gören başkonsolos sitem etti.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, “Hocalı katliamının 30’uncu yıldönümü bu kadar az katılımcıyla yapmak durumundayız” sözleri programa damgasını vurdu. Başkonsolosun sözlerinin ardından salon öğrencilerle dolduruldu.

Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında 1992’de Ermenilerce gerçekleştirilen katliamda şehit edilen 613 Azeri vatandaşı Kars’ta anıldı.

Kars Azerbaycan Başkonsolosluğu’nun düzenlenmemiş olduğu program saygı duruşunda bulunulması ve her iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başladı.

Program Işıklı Cami alimi Seyid Ahmet Erdem’in Kuran-ı Kerim Tilaveti okumasıyla başladı. Slayt gösterisiyle devam eden programda konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, “Sadece Türk olmaları nedeniyle katledilen, soykırıma maruz kalan Hocalılarımızın 30’uncu yıldönümünde bu kadar az katılımcıyla yapmak durumundayız. Biz unuttukça tarihte başımıza bu durumlar çok gelecektir. Biz Iğdır’daki, Kars’taki, Erzurum’daki, Ağrı’daki toplu mezarları unuttukça, Hocalı’da başka şeylerde olacak. Bunun için valim çok üzgünüm. Bu kadar az bir katılımcıyla programı yapmak zorundayız ama başımıza dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıldı. İnsanlarımızı kışın soğuğunda Şubat ayının 26’sında gece Ermeni silahlıları, Sovyet ordusunun desteğiyle katliam yaptılar, 100’lerce insanımız katledildi” dedi.

Program Aşık Ilgar Çiftçioğlu’nun şiiri ile davam etti. AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ın konuşmasıyla devam eden program son olarak söz alan Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “Zulme maruz kaldığımız günün 30’uncu yılı. Bundan 30 yıl önce 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinin Hocalı kasabasında 63’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i yaşlı olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türk’ünün, Ermeni silahlı güçlerince ve Rus desteğiyle vahşice katledildiği gün. Hocalı’da ve diğer coğrafyalarda katliama uğrayan kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Hocalı Katliamı, tarihimizin en acılı sayfalarından biridir. Hukuk ve insanlık dışı bu kıyımla birlikte, mağdurların taşınır-taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bölgede etnik arındırma uygulanması, ne yazık ki kendine “uygar” diyen dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

Program, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nca düzenlenen Hocalı Soykırımı’nın 30’uncu yıldönümü Sinevizyon gösterisi ile sona erdi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu’nca düzenlenen programa Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adem Çalkın, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

(KRS-