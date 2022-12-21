Başkentte "Pakistan Kültür Gecesi" rüzgarı

Ankara’da, Türkiye ve Pakistan’ın diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 75’inci yıl dönümü Pakistan Kültür Gecesi’yle kutlandı.

Pakistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 75’inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da Kültür Gecesi düzenlendi. Etkinliğe Pakistan Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlik, Türk müzisyenler ve Türk öğrencilerin şarkılar söylemesiyle devam etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, iki ülke arasındaki ilişkinin 75 yıllık olduğunu, iki millet arasındaki ilişkinin ise cumhuriyetlerin kurulmasının çok ötesine geçtiğini belirtti. Her iki ülkenin de kültür geceleri düzenleyerek kutlamalar yaptığını kaydeden Cüneyd, “İlişkilerimize, atalarımızdan bize miras kalan ve bizden sonraki nesillere devretmeyi taahhüt ettiğimiz kutsal bir emanet olarak bakıyoruz” ifadelerini kullandı.