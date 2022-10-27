Başkent’te "Keşmir Kara Günü" anıldı

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen Keşmir Kara Günü anma etkinliği, Müsteşar Abbas Sarwar Qureshi’nin konuşmasıyla başladı. Qureshi, 1947’den bu yana Hindistan’ın Keşmir halkına karşı ’kötülük’ üretmediği bir günün bile geçmediğini belirtti. Hindistan’ın silahlı saldırı yoluyla Keşmir’in özgürlük ve barış mücadelesini susturmaya çalıştığını söyleyen Qureshi, “Ancak tarih, mümkün olan hiçbir uygulama ve planın halkın iradesini ve kararlılığını yok edemeyeceğini gösteren örneklerle doludur. 75 yıllık baskının ardından Keşmir mücadelesi daha canlı, daha güçlüdür ve Keşmirliler kendilerine BM, Pakistan ve Hindistan tarafından vaat edilen meşru kendi kaderlerini tayin hakkını elde etmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Qureshi, Pakistan’ın Keşmirlilere siyasi, ahlaki ve diplomatik desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, “Türkiye halkına ve hükümetine Keşmir konusundaki ilkeli duruşundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Programda Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı’nın mesajları da okundu. Liderler, Keşmirlilerle dayanışmalarını ifade ederek, Hindistan hükümetinin 5 Ağustos 2019 tarihli yasa dışı ve tek taraflı eylemlerinin derhal tersine çevrildiğini yineledi.