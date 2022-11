Başkentte "Filistin Halkıyla Dayanışma Günü"

Başkentte, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü düzenlendi.

Filistin’in Ankara Büyükelçiliği tarafından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü düzenlendi. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Filistin, Türk halkının gönlünde her zaman özel bir yere sahiptir. Türkiye, Filistin halkının haklı davasında bugüne kadar hep yanında durmuş, dayanışmasını her platformda ve her vesileyle samimiyetle sergilemiştir. Bundan sonra da desteğimiz devam edecektir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin teşkili; tüm bölgemizin güvenlik, barış ve istikrarı için zarurettir” ifadelerini kullandı.

Filistin’in uluslararası toplum içinde egemen ve eşit bir üye olarak hak ettiği yeri almasının en samimi arzu olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, “Bu yöndeki çabalara da desteğimiz sürecektir. Uluslararası toplum, bölgede gerginliği tırmandıran, iki devletli çözüm vizyonunu ve kalıcı barış zeminini tahrip eden tek taraflı adımların sona erdirilmesine ve Filistin halkının haklarının korunmasına yönelik çabalarını artırmalıdır” açıklamasında bulundu.

Programda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a ise Filistin ve Türk halkları arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerini güçlendirmedeki rolünden dolayı madalya verildi.