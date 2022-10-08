Başkan Yılmaz, Bakan Yanık’ı ağırladı

Mersin’in merkez Toroslar ilçe Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı belediyede ağırladı.

Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere dün Mersin’e gelen Bakan Yanık, Toroslar Belediyesini de ziyaret etti. Bakan Yanık, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye personeli, çocuklar ve özel bireyler tarafından coşkuyla karşılandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Toroslar Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi’nin gelişim ve oyun atölyelerine katılan çocuklar, Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisi’nde eğitim gören özel bireyler ve sporcularla yakından ilgilenerek sohbet etti. Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (TORTEK) el emeği ile üretilen ürünleri de inceleyen Bakan Yanık, Başkan Yılmaz’ın şahsında TORTEK eğitmenlerini ve kursiyerleri tebrik etti.

Bakan Yanık’a, göreve geldikleri günden bugüne kadar hayata geçirdikleri ve devam eden projeleri ile ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi’nde yürüttükleri çalışmaları da anlattı. Ziyaret sırasında, aile kurumuna ve kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bir sunum da yapan Yılmaz, Türk toplumunun temel taşının aile olduğunu belirterek, "Toroslar Belediyesi olarak halkımızın yaşamaktan mutlu olacağı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz” dedi.

Bakan Yanık’ı Toroslar Belediyesinde ağırlamaktan onur duyduklarını da kaydeden Yılmaz, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Belediyemizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. Bakanımıza, sosyal ve çevik belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projelerimizi anlattık. Nazik ziyaretinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Yılmaz, Bakan Yanık’a Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtları’nın minyatür örneği ile TORTEK iğne oyası, gümüş takı işlemeciliği ve kilim dokuma kurslarında el emeği ile üretilen ürünlerden hediye ederek teşekkür etti.

Bakan Yanık da Toroslar Belediyesinin şeref defterine düşüncelerini yazarak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a başarılarının devamını diledi.