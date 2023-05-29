Başkan Yelkenbiçer: “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanmasının ardından EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Ekonomik problemler olmak üzere ülkemizin süregelen sıkıntılarına odaklanmak gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’ de dün gerçekleşen bu seçimle alakalı önemli açıklamalarda bulunarak, “2. Tur sonucunda yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyoruz. Aylardır süren seçim gündeminden hızlıca sıyrılarak başta ekonomik problemler olmak üzere ülkemizin süregelen sıkıntılarına odaklanmak gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çalışmaya devam edeceğiz”

Milletvekillerini de kutlayan Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Milletvekilliği seçiminde parlamentoya girmeye hak kazanan milletvekillerini kutluyoruz. İzmir Milletvekillerimizden şehrimize ve bölgemize katkı sağlayacak projeleri bekliyoruz. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Atatürk’ün Muasır Medeniyet hedefi istikametinde çalışmaya devam ediyor olacağız” dedi.