Başkan Vergili, “Danimarka, sessizce ve kapalı politikalarla nükleer güç olma yolunda ilerlemektedir”

Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi Toplantısında konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Danimarka’nın sessizce ve kapalı politikalarla nükleer güç olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Karabük Belediye Başkanı ve Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi Üyesi Rafet Vergili, Danimarka’nın Avrupa Birliği şartlarını imzalarken ‘Grönland ve Faroe Adaları için geçerli olmayacak’ şartı koyduğunu ifade ederek, Grönland ve Faroe Adalarının özerk olduğundan bahsetmektedir. İçişleri hariç Dışişlerinde tamamen Danimarka’ya bağlı ve daimi 2 milletvekili temsilci adalarda bulunmaktadır. Özerk olması ve Avrupa şartlarına dahil olmaması Danimarka’nın nükleer ve stratejik elementlerini dolaylı kontrol etme politikasıdır” dedi.

Grönland’ın dünyada beşinci büyük uranyum rezervlerine sahip olduğunu aktaran Vergili, “Ayrıca Neodimyum rezervleri mevcuttur. Neodimyum savaş uçaklarında kullanılır. Grönland ülkenin doğal kaynaklarından yararlanmak için yabancı maden arama, maden çıkartma faaliyetlerini düzenleyen bir yasa çıkardı. Bunun içinde Çinlilerde dahil olmak üzere yabancı iş gücüne açılması da yer alıyor. Danimarka, sosyal dampinge karşı bir yasa çıkartmasına rağmen hükümet Grönland’daki yasayı destekliyor. Çin’in tekelinde bulunan stratejik öneme sahip metallere erişimi engellenmesi yönünde Avrupa Birliğinden gelen talep Danimarka tarafından reddedilmiştir. 5 büyük ikisi Çinli firma Grönland’da çalışmalarına devam etmektedir” diye konuştu.

“Danimarka, sessizce ve kapalı politikalarla nükleer güç olma yolunda ilerlemektedir” diyen Vergili, “Danimarka Belediyeleri örf adet konularında mükemmel bir yönetim olduğundan, hiçbir dava açılmadığından raportörler bahsetmektedir. Bu oldukça sevindiricidir ama sosyal medyalarda seçim bağışları hakkında çok eleştiri mevcuttur. Gelirlerin yüzde 64’ü yerel yönetimlerin öz kaynakları ve yüzde 36’sı devlet bağışlarındandır. Belediyelerin eşit pay alması kanunla güvence altına alınmamıştır. Danimarka nükleer güç olmak için şu anda bütün gücünü sarf etmekte ve dolaylı bir şekilde devam etmektedir ki bugün parayla satın alamayanlar ileride Danimarka’nın Grönland’ın büyük bir çatışma bölgesi olacağı şüphesizdir” ifadelerini kullandı.