Başkan Topaloğlu: “Vatandaşımıza hizmetin en iyisini sunma çabası içerisindeyiz”

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, vatandaşlara hizmetin en iyisini sunma çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Osman Topaloğlu, ilçede bulunan 38 mahalle muhtarıyla istişare ve değerlendirme toplantısında bulunarak, talep ve önerilerini not aldı. Belediye hizmetlerinin daha verimli ve daha etkin hale gelmesi için istişare ve değerlendirme toplantıları yapmayı sürdüren Başkan Topaloğlu, halka en nitelikli hizmeti sağlamada etkin rol oynayan 38 mahalle muhtarı ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinleyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren her gün halk günü olan bir belediye başkanlığı görevi yürütüyoruz. Kapımız sonuna kadar açık. Her gün öğlene kadar vatandaşımız ile yüz yüze görüşüp, bizlerin çözebileceği sorunları o anda çözüyoruz. Vatandaşlarımızın bireysel sorunlarını çözme konusunda bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Siz kıymetli muhtarlarımız ile birlikte ise mahallelerimizin ortak sorunları konusunda her gün bir araya geliyoruz ya da sürekli iletişim halinde sorunları ortadan kaldırmak için gayret ediyoruz. Belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması yönünde oldukça önemli bir görev üstlenen, mahallelerimizdeki gözümüz-kulağımız siz değerli muhtar arkadaşlarımıza çabalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza hizmetin en iyisini sunma çabası içerisindeyiz. Belediye-muhtar işbirliğini oldukça önemsiyorum” dedi.

19 Mayıs Muhtarlar Dernek Başkanı Salih Karakartal ise Osman Topaloğlu’na, muhtarlara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.