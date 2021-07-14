Başkan Tanır’dan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımlayan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil ’ya istiklal ya ölüm’ diyerek cephelere koşan inançlı insanlarıdır" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Yaşanan darbe girişiminin aziz milletimize ve bu topraklara yapılan en büyük ihanet olduğunu hatırlatan Başkan Tanır, ‘’Milli iradeyi hiçe sayan FETÖ’cü Terör Örgütü mensubu gafiller, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu yüce millet bir kez daha hep birlikte ortaya koyduğu "Çanakkale Ruhu"yla hainlere karşı bir direniş ve diriliş öyküsü yazmıştır. Söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat olduğunu 15 Temmuz’da bir kez daha tüm dünyaya gösteren milletimiz, o gece yazdığı destanla kirli hesapları bozdu. Bu ülkenin havasını soluyan, ekmeğini yiyen her bir bireyin o gece sokağa çıkarak, göğsünü kurşunlara siper eden, tankların önüne yatan kahramanlarımıza minnet borcu olduğunu unutmayalım. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, "Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın." dizelerini hatırlayalım. Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil ’ya istiklal ya ölüm’ diyerek cephelere koşan inançlı insanlarıdır. 15 Temmuz gecesi tanklara ve uçaklara göğsünü siper eden milletimiz istiklalinden ve istikbalinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, 15 Temmuz’da bu kutsal vatan için canını veren aziz şehitlerimizi ve ülkemizin bekası için kanını döken tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.