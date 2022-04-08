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Başkan Taban 400 gençle iftarda buluştu

İnegöl Belediyesi, 18-25 yaş arası 400 gencin katıldığı Gençlik İftarı düzenlendi. Gençlerin talep ve önerilerinin konuşulduğu iftarda, Belediye Başkanı Alper Taban “Çok samimi duygularla sizinle buluşmak istedim. Hiçbir siyasi söylem içerisinde olmadan tamamen genç kardeşlerimizin İnegöl ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinlemek adına bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Politika 08.04.2022, 10:58
Başkan Taban 400 gençle iftarda buluştu

İnegöl Belediyesi, 18-25 yaş arası 400 gencin katıldığı Gençlik İftarı düzenlendi. Gençlerin talep ve önerilerinin konuşulduğu iftarda, Belediye Başkanı Alper Taban “Çok samimi duygularla sizinle buluşmak istedim. Hiçbir siyasi söylem içerisinde olmadan tamamen genç kardeşlerimizin İnegöl ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinlemek adına bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesi, farklı kesimlere yönelik düzenlenen iftar organizasyonları çerçevesinde bu yıl bir yenilik yaparak gençlerle iftar sofrası kurdu. Başkan Alper Taban hafta başında bir çağrı yaparak gençleri iftara davet etti. Bunun üzerine 400 genç, bizzat gelerek İnegöl Belediyesi Gençlik İftarı için katılım başvurusu yaptı. Kimi üniversite öğrencisi, kimi mezun, kimi çalışma hayatına atılmış, kimi evlenerek yuva kurmuş, kimi okumak için İnegöl’e gelmiş, kimi üniversite, kimi lise son sınıf öğrencisi 400 gencin yer aldığı iftara, Başkan Alper Taban da eşi ve çocuklarıyla birlikte katıldı.

Program iftarla başladı. Ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak davetli gençlere hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Taban, 2 yıldır pandemi etkisinde geçirdiğimiz ramazan ayına değinerek “Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Uzun bir aradan sonra böyle buluşma imkanları bulabildik. Malumunuz son 2 yıldır pandemi nedeniyle birbirimizden uzak kaldık, yeri geldik okullarımızdan ayrı kaldık, yeri geldi iş yerlerimizi durdurmak zorunda kaldık, sokağa çıkma yasaklarının olduğu günleri yaşadık, pek çok olumsuzlukları yaşadık. Nihayetinde bugün yeniden bir aradayız” dedi.

“Değişmeyen tek şey değişimin kendisi”

Gençlerle ilgili yapılan saha araştırmasından da söz eden Başkan Taban, “Bu buluşmanın bir başka versiyonunu da şöyle yaptık. 18-29 yaş aralığında İnegöl’de yaşayan bin gencimizle bir saha araştırması yaptık. Siyasi içeriğin olmadığı, sorular yönelterek onları anlamaya çalıştığımız bir saha araştırmasıydı bu. Burada özellikle şunu anlamaya çalıştık, biliyorsunuz son dönemde değişik kavramlar var Z Kuşağı vs. gibi. Yaşım 46. Ben de kendi dönemimde o dönemin Z Kuşağıydım veya o gün bunun ismi neyse oydum. Biz bunun ötesine geçmeye çalışıyoruz. Her şey değişiyor ve dönüşüyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi. Geçmişte bu kadar teknolojik imkanlar yoktu, bu kadar girişim yoktu. Sizin döneminizde bunların en fazla yaşandığı dönem olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla sosyal medyalarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Orada bizlere ne söyleniyor ne isteniyor. Bizler de yaptığımız çalışmaları oradan sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Nihayetinde tüm bunlar sizleri anlamaya yönelik çalışmalar. Bu noktada tabi değişime ayak uyduramayanların da yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Hiçbir işletmenin, hiçbir ticari iş yapan firmanın sektörde garantisi falan yok. Ayakta durduğu, yenilikleri yakaladığı takdirde yoluna devam edebiliyor. Dolayısıyla biz de İnegöl Belediyesi olarak öncelikle insan kaynaklarımızın niteliğini arttırmaya, eksikliği gidermeye, yeni aldığımız her insan kaynağında da amacıma matuf, ehliyetli, liyakatli, adaplı, edepli, ahlaklı arkadaşları kurumumuza katmak için mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki insanın elinin değdiği yerde pek çok güzellikler yeşerecektir” diye konuştu.

İnegöl Belediyesi’nin gençler için yaptığı projeler

İnegöl Belediyesi’nin gençlerle ilgili çalışmalarından da bahseden Başkan Taban, “İnegöl hızlı büyüyen bir şehir. Bunu hepimiz izliyor görüyoruz. İçimizde üniversite öğrencilerimiz var, mezunlar var, lise son sınıfta olan arkadaşlarımız var. Davete kimin geleceğini bilmiyorduk. Çağrı yaptık ve sizler katıldınız. Bu akşam özellikle sizleri de dinlemek istiyorum. Sormak istediğiniz her ne olursa dinlemek, cevaplamak istiyorum. Konuşmamın sonunda da İnegöl Belediyesi olarak gençlerimiz için neler yaptığımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Akademik destekler veriyoruz, burs yardımlarında bulunuyoruz, teknoloji fuarları, kariyer günleri düzenliyoruz, Nöbetçi Kitaphanelerimizde güzel ortamlar, fırsatlar oluşturuyoruz, kültür sanat gösterileri, konserler, tiyatrolar, kurslar, gençlik konserleri, sportif faaliyetler ve kurslar düzenliyoruz, proje takımları kurduk, meslek kursları düzenliyoruz, halk dansları topluluğumuz var, kültür ve tarih gezileri, teknofest gezileri düzenliyoruz. Yine gençlerimiz için özellikle bir iş fikri olan, iş fikrini geliştirmek isteyen arkadaşlarımıza fırsat vermek adına teknoloji transfer ofisi kurmak istiyoruz. İşin hülasası, bizim yaptıklarımızdan ziyade sizin gördükleriniz. Özellikle sizlerden de bizlere fikir ve kanaatler gelirse çok mutlu oluruz” ifadelerinde bulundu.

Öğrencilere sürpriz kutlama

Konuşma sonrası söz almak isteyen öğrencilere mikrofon uzatılarak soru-cevap yapıldı. Merak ettikleri konuları, taleplerini, öneri ve şikayetlerini Başkan Taban’a doğrudan iletme imkanı bulan öğrenciler anlatımlarıyla programa değer kattı. Gecenin finalinde ise 07 Nisan Perşembe günü yapılan iftar organizasyonunda, 400 öğrenci arasında 1 öğrencinin doğum gününün 07 Nisan olması ve yine 30 öğrencinin Nisan ayında farklı günlerde doğum gününü kutlaması nedeniyle bu 31 öğrencinin isimleri tek tek okunarak sahneye davet edildi. Ardından öğrenciler, Başkan Taban ve ailesiyle birlikte öğrenciler için doğum günü pastası kesilerek kutlama yapıldı.

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