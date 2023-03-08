Başkan Şenlikoğlu’ndan Kadınlar Günü’nde anlamlı ziyaret

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, asrın afetinin ardından Giresun’daki yurtlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de Gedikkaya Mahallesi’nde yer alan Seyyid Vakkas Yurdu’nda misafir edilen depremzede kadınları unutmayan Başkan Şenlikoğlu, depremzede kadınların günlerini kutlayıp karanfil takdim etti.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, “Ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Belediye olarak elimizden geldiğince depremden etkilenen vatandaşlarımızın her anlamda yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle konuk ettiğimiz kadınlarımızı ziyaret ederek, dertlerini sıkıntılarını dinleyip, bu kötü günlerin geride kalması için dileklerimi ilettim. Giresunlu hemşehrilerimiz için ne kadar değerli olduklarını kendilerine ifade ettim. Giresun şehri ve Belediyemiz olarak imkanlarımız doğrultusunda onları her konuda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Yurtta misafir olan depremzedelerde Başkan Şenlikoğlu’nun anlamlı ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Şenlikoğlu’na teşekkür ettiler.