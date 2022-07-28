banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kilis’te Özdağ gerilimi
Kilis’te Özdağ gerilimi
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor

Başkan Sayan’dan Kılıçdaroğlu’na çay daveti

Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’ya gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çay içmeye davet etti.

Politika 28.07.2022, 15:28
Başkan Sayan’dan Kılıçdaroğlu’na çay daveti

Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı’ya gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu çay içmeye davet etti.

Partisinin düzenlemiş olduğu programlara katılmak için Ağrı’ya gelmesi beklenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan çay davetinde bulundu.

Başkan Sayan sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada ‘’Kılıçdaroğlu bugün ilimizde olacakmış. Vakitleri olursa çay içmeye bekleriz. Ağrı misafirperverdir’’ dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık