Başkan Sayan’dan belediye işçilerine yüzde 50 zam

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2022 Ocak zammının ardından belediye işçilerinin maaşına yüzde 50 zam yaptı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, Belediye İşçilerine 2022 Ocak zammı ardından yılın ikinci döneminde asgari ücret oranında artış yapacağını

söylemişti. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Başkan Sayan, "İşçilerimiz başımızın tacıdır. Söz verdiğimiz gibi maaşlarında yüzde 50 oranında artış yaparak bu ay maaşlarını zamlı

olarak vereceğiz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.