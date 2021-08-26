banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Başörtülü akademisyene saldırıda yeni gelişme
Başörtülü akademisyene saldırıda yeni gelişme
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!
Türk gemisinde dehşet: Temizlik sırasında zehirlendiler!
Ciciş Esra Ersoy'a ''çocuğa cinsel saldırıdan'' gözaltı
Ciciş Esra Ersoy'a ''çocuğa cinsel saldırıdan'' gözaltı

Başkan Sarıgül’den Kocatepe’ye anlamlı ziyaret

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve il başkanlarından oluşan heyet, Afyonkarahisar’da Kocatepe’ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Politika 26.08.2021, 17:30
Başkan Sarıgül’den Kocatepe’ye anlamlı ziyaret

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve il başkanlarından oluşan heyet, Afyonkarahisar’da Kocatepe’ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP Afyonkarahisar İl Başkanı Kadir Uysal ve ilçe başkanlarından oluşan heyet, Şuhut ilçesini ve Kocatepe’yi ziyaret ederek buradaki destansı mekanlarda incelemelerde bulundu. Sarıgül ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük askeri zaferinin kazanıldığı gün 99 sene önce bu topraklarda bu mücadele başladı. Şehitlerimizi saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık