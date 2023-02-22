Başkan Sarıcaoğlu: “Kardeşlerimiz asla yalnız değil”

Samsun Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Tüm imkânlarımızla depreminin ilk anından itibaren kardeşlerimizin yanlarında olduk” dedi.

Yaşanan felaketin ardından Kavak Belediyesi’nin tüm imkânları ile bölgedeki vatandaşların yardımına koştuklarını ifade eden Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Depremin ilk anından itibaren gücümüzün yettiğince bölgede olduk. Araçlarımız, çalışanlarımız deprem bölgesinde kardeşlerimize yardımcı olmak, yaralarını sarmak için çalışıyor” diye konuştu.

Başkan Sarıcaoğlu, afetin ilk anından itibaren İlçe Kaymakamlığı ile koordine halinde çalışarak depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin yer aldığı onlarca yardım tırlarını bölgeye sevk ederek Kavak ve bölge halkı arasında kardeşlik köprüsü kurduklarını söyledi. Kavak Belediyesi’nin, iş araçları ile depremzede kardeşlerinin yanında olduğunu anlatan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, “Gücümüzün yettiğince bölgedeyiz. Araçlarımız, çalışanlarımız kardeşlerimizin yanında. Depremin yaralarını birlik ve beraberlik içinde saracağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahada. İlçemizde herkes elinden geldiğince yardım etmenin gayretinde. Tüm Kavaklı hemşerilerimize gösterdikleri bu müthiş dayanışma için çok teşekkür ediyorum. Büyük bir afet yaşadık. Şimdi birlik içinde yaralarımızı sarma zamanı” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu ve bu zor günlerin el birliği ile hep birlikte atlatılacağını ifade eden Sarıcaoğlu, afet bölgelerinde iş makineleri destek olurken bir yandan da Kavak’a gelen depremzedelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına sabır dileyen Başkan Sarıcaoğlu, “Tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Yaraların en hızlı şekilde sarılması için çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük gücü birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Hep birlikte bu zor günleri de atlatacağız. Depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Deprem bölgelerinden Kavak’ta tahliye edilerek devletin yurtlarına, lojmanlarına, misafirhanelere ve vatandaşların evlerine yerleştirilen kardeşlerimize kucağımızı açtık. Her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.