Başkan Sarı: “Çocuklarımıza millî tarihimiz iyice öğretilmeli”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Uzun ömürlü bir devlet ve millet olmak için geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza tarih sevgisi ve bilgisi verilmeli; bilhassa millî tarihimiz iyice öğretilmelidir” dedi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, anaokullarını ziyaret ederek öğrencilere boyama kitabı ve boya kalemlerinin içerisinde bulunduğu bir set hediye etti. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Sarı’ya minikler yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla beraber boyama yapan Başkan Sarı, hazırlattığı bu boyama kitapları ile çocukların hem eğlenip hem tarihini, ecdadını öğrenmelerini hedeflediğini ifade etti.

“Çocuklarımıza tarih sevgisi ve bilgisi verilmeli”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Bir şehri geleceğe taşırken geleneklerinden koparmamalısınız. Amasya’mızın tarihi mirası ve yetiştirdiği şahsiyetleri minik yavrularımıza tanıtmak için yaptığımız bu çalışmayı çok önemsiyorum. Bu proje çerçevesinde ziyaret ettiğimiz anaokullarında yavrularımızla buluştuk. Fırsat buldukça öğretmen ve öğrencilerle yakın ilişki içerisinde olmak bizleri ziyadesi ile mutlu eden bir hadise. Amacımız bir yandan miniklerimizin yüzünü güldürürken diğer yandan da tarihimizi öğrenmelerine katkı sağlamak. Çünkü uzun ömürlü bir devlet ve millet olmak için geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza tarih sevgisi ve bilgisi verilmeli; bilhassa millî tarihimiz iyice öğretilmelidir. Biz de bunun en eğlenceli hali olan, hediye ettiğimiz boyama kitabıyla öğrenmelerini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.