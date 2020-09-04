Başkan Özkan’dan MHP ilçe teşkilatına ziyaret
KARACABEY BELEDİYE BAŞKANI ALİ ÖZKAN, MHP TEŞKİLATINI ZİYARET ETTİ.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, MHP teşkilatını ziyaret etti.
Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün gerçekleştirilen kongre sonrası yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilen MHP Karacabey İlçe Başkanı Hilmi Kaya ve ilçe teşkilatına ziyarette bulundu. MHP İlçe Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Ali Özkan ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak, görevine yeniden seçilen ilçe yönetimini tebrik etti.
Ali Özkan, “Karacabey ortak paydasında, hep birlikte bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da istişare kültürüne dayanarak yol alacağız. Bu güzel şehri en iyi şekilde geleceğe taşımak için ortak mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben sayın Hilmi Kaya ve değerli yönetimini tekrardan tebrik ediyorum” dedi.
MHP İlçe Başkanı Kayada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Özkan’a teşekkürlerini ifade etti.
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