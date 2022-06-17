Başkan Özdemir: İBB, metrobüsler gibi kaptansız yönetiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantısına İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir’in, Ekrem İmamoğlu döneminde çıkmaza giren İstanbul trafiğiyle ilgili sunduğu Araştırma Komisyonu raporu damga vurdu. Resmi istatistiklerle ulaşımın içler acısı durumunu gözler önüne seren Özdemir, sürücüsüz metrobüs üzerinden şu benzetmeyi yaptı: “Şoförsüz metrobüs gibi İBB de kaptansız yönetilmektedir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran Ayı olağan toplantısı dördüncü oturumu, Saraçhane’deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu’nda, yapıldı. Toplantıda, maddelere geçilmeden önce yapılan gündem dışı konuşmalarda İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir söz aldı. Özdemir, İBB’nin ilgili genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü temsilcileri, üniversite profesörleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşu başkanlarının katkılarıyla oluşturulan Araştırma Komisyonu’nun raporunu sundu. Karayolu ağı, lastik tekerlekli toplu taşıma ağı, demiryolu ağı ve denizyolu taşımacılığı konularında istatistiksel verilerin yer aldığı raporda; İstanbul ulaşımının son 3 yılıyla geçmiş dönemler karşılaştırıldı.

30 projenin sadece biri yapıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaadinde kullandığı “İstanbul’da ulaşımı sorun olmaktan çıkaracağız” cümlesini hatırlatarak konuşmasına başlayan Özdemir, “Şimdi görüyoruz ki, İstanbul’da trafik sorun olmaktan çıkmış değil, trafik sorunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın gündeminden çıktı. AK Parti döneminde başlatılan birkaç proje dışında yeni planlanmış kayda değer bir tünel, bir yol ve hatta bir kavşak bile yok. AK Parti döneminde başlanmış ve 2018 yılı içerisinde inşaatı devam eden 30 yol ve kavşak projesinin 11’inin imalatı 2019 yılı içerisinde tamamlanmış iken, mevcut yönetim 2020 yılı içerisinde sadece 1 projenin imalatını tamamlayabildi. Bu projenin de zaten yüzde 90’ı da AK Parti döneminde imal edilmişti. İşte bu AK Parti’nin hizmet anlayışıyla CHP’nin hizmetsizlik anlayışını net bir şekilde ortaya koymaktadır.”

Metrobüs Bahattin’in çilesi bitti, İstanbul’un çilesi devam ediyor

Metrobüs konusuna vurgu yapan Özdemir, “AK Parti döneminde 2012-2017 yılları arasında İstanbul’a 2250 adet otobüs alınmıştı. CHP’li İBB yönetimi döneminde ise sadece 160 adet metrobüs alım sözleşmesi yapıldı ve bunlardan da sadece 120 tanesini filoya katabildiler” dedi. İmamoğlu’na güzellemeler yapan ve “Metrobüs Bahattin”e değinen Özdemir, “Metrobüs Bahattin İBB’de işe alındı. Bahattin’in çilesi bitti ama maalesef İstanbullunun çilesi artarak devam ediyor” diye konuştu. Sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüs aracı üzerinden değerlendirme yapan Özdemir, “Şoförsüz bir metrobüsün gittiğine şahit olduk. Allah’a şükür ki, bir can kaybı yaşanmadı. O gün gördüğümüz metrobüs kaptansızdı aslında bu görüntü mevcut İBB’nin yönetim şeklini de resmetmektedir. İBB de maalesef kaptansız yönetilmektedir” dedi

Artık PKK’lılar otobüs yakmıyor

Özdemir, otobüslerle ilgili de “CHP’nin yönetime gelmesiyle otobüs açısından tek olumlu şey şu olabilir. Artık PKK’lılar otobüs yakmıyor. Artık İstanbul’da gezi eylemlerindeki Vandallar, otobüsle ilgili herhangi bir hasara ve arızaya sebep olmuyor” yorumunda bulundu.

Günde 144 cm ilerleme var

Raylı sistemlerin ilerleme raporundaki rakamlar ise meclis üyelerini en çok şaşırtan bilgiler oldu. Demir yoluyla ilgili bir arpa boyu yol kat edilemediğini dile getiren Özdemir, “Ak parti döneminde yıllık 4.2 kilometrelik bir ilerleme varken CHP zamanında 600 metrelik ilerleme var. Bu sayı da 2021’deydi. 2022’de belki düzelir, yöneticiler biraz alışır ve ileriye gider diye düşünüyorduk. 2022’deki tablonun çok kötü olduğunu vurgulamak istiyorum. Ataköy - İkitelli metrosunda ilerleme 2021 Aralık’ta yüzde 69 iken 2022 yılı Mart ayında yüzde 70 ilerleme oldu. Bunun günlük ilerlemesi 144 cm. Buralar binlerce kişinin çalıştığı hatlardır. Elle kazsanız yüzlerce metre ilerlersiniz” dedi.

Bir tane bitirilmiş otopark var mı

Otopark konusunun da üstüne duran Özdemir, şöyle devam etti: “Sayın İBB Başkanı, seçim döneminde İstanbullulara 100 Bin araç kapasiteli otopark sözü vermişti. Görev süresinin 3 yılını geride bıraktı. Kendi verdiği söze göre şu ana kadar İstanbul’da 60 bin araç kapasiteli otoparkı bitirmiş olmalıydı. 60 Bin araç kapasiteli otopark nerede? İstanbul’a yapılacak 60 bin araç kapasiteli otopark demek her ilçeye ortalama 1500 araç kapasiteli otopark yapılması demektir. Maalesef biz ilçemizde daha yeni dönemde yapılmış ve bitirilmiş bir otoparkın olmadığını görüyoruz. AK Partili arkadaşlara değil CHP’li arkadaşlara soruyorum. Bir tane dahi bitirilmiş otoparkın var olduğunu bizlere ifade edebilirler mi?”

Hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz

Raporun yönetim tarafından dikkate alınmasını isteyen Özdemir, “Bizler, ilk gün ne dediysek şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Cumhur İttifakı grubu olarak, İBB Meclisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘’Hayra motor, şerre fren’’ olmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim” diyerek konuşmasını bitirdi.

Cevaplanmayı bekleyen sorular

Konuşmasının sonunda 3 yıldır görev başında olan CHP’li İBB yönetimine; “Yeni bir metro planladınız mı? Yeni bir metro projesi yaptınız mı? Yeni bir metro güzergâhı oluşturdunuz mu? Yeni bir metro ihalesi yaptınız mı? Yeni bir kara yolu aksı belirlediniz mi? Yeni bir karayolu ihalesi yaptınız mı? Ulaşımla ilgili bir tane dahi hamle yaptınız mı?” sorularını yönelten Özdemir, akıllı ulaşım sistemlerinden elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar farklı kategorilerde önerilerde bulundu.

Minibüsleri otobüse dönüştürelim

Öneriler arasında en çok dikkat çeken ise minibüslerle ilgili dönüşüm fikri oldu. Özdemir, şu öneride bulundu: “Atıl olan minibüslerin dönüştürülmesi gerekmektedir. İlave otobüs ihtiyacını belirleyip bazı minibüslerin otobüse bazı minibüslerin de taksiye dönüşümünün mutlaka gerektiğini ifade etmek istiyorum.”