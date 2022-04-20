Başkan Oğuz fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli sınırları içerisinde barındıran ilçelerindeki fabrika ve üretim tesislerini ziyaret etmeye devam ediyor. Oğuz, sohbet ederek kolaylıklar dilediği işçi ve sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “İstihdam oluşturan, üreten başımızın tacıdır. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Başkan Oğuz, sanayi alanında Ankara’nın ve Türkiye’nin önemli kümelenmelerinden birine ev sahipliği yapan ilçelerinde anlamlı ziyaretler gerçekleştiriyor. Oğuz bu çerçevede, ilçedeki fabrika, üretim tesisi ve iş yerlerini sürekli olarak ziyaret ediyor. Burada ekmek parası için çalışan işçilerle buluşan Oğuz, sohbet edip hâl hatır sorduğu emekçilere çalışmalarında kolaylıklar diliyor. Oğuz ayrıca, işletme sahipleriyle de görüşerek, sorun ve isteklerini dinliyor. Oğuz bu ziyaretlerini düzenli olarak sürdürüyor.

“İstihdam oluşturan, üreten başımızın tacıdır”

Başkan Oğuz, tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’ın aynı zamanda, sanayi ve üretim alanında da önemli bir potansiyeli sınırları içerisinde barındırdığını söyledi. Yaklaşık 58 bin nüfuslu ilçelerinin sınırları içeresinde 4 binin üzerinde sanayi işletmesinin bulunduğunu ifade eden Oğuz, buralarda 140 bine yakın insanın istihdam edildiğini kaydetti. Sanayici ve işçilerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Oğuz, “Başkentimizin ve Türkiye’mizin büyümesine ekonomisine ciddi katkılar sağlayan tüm işçi ve sanayicilerimiz önemli bir görev yürütüyor. Kahramankazan Belediyesi olarak biz de onlara bu görevlerinde her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstihdam oluşturan, üreten başımızın tacıdır. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.