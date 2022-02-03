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Başkan Koştu: "Millet bahçesini yapacağız, bizi oyalamayın"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, seçim projeleri arasında yer alan millet bahçesi için birçok siyasi engellemeye maruz kaldıklarını söyledi. 2,5 yıldır açılan davalarla yapımına başlanamayan millet bahçesinin Bergama için kayıp olduğunu söyleyen Başkan Koştu, “Yapamasınlar seçimi kaybetsinler düşüncesi oluşturulmak isteniyor. Ancak bu projeden vazgeçmeyeceğiz yapacağız” dedi.

Politika 03.02.2022, 10:50
Başkan Koştu: "Millet bahçesini yapacağız, bizi oyalamayın"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, seçim projeleri arasında yer alan millet bahçesi için birçok siyasi engellemeye maruz kaldıklarını söyledi. 2,5 yıldır açılan davalarla yapımına başlanamayan millet bahçesinin Bergama için kayıp olduğunu söyleyen Başkan Koştu, “Yapamasınlar seçimi kaybetsinler düşüncesi oluşturulmak isteniyor. Ancak bu projeden vazgeçmeyeceğiz yapacağız” dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 2019 seçimleri öncesinde projeleri arasında bulunan ancak davalık olması sebebiyle henüz yapımına başlanamayan millet bahçesi hakkında açıklamalarda bulunmak üzere bir toplantı düzenledi. 14 Eylül Stadyumu’nda yapılan toplantıda Başkan Hakan Koştu yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ve belediye meclis üyeleri tam kadro katıldı.

“Vatandaş onlara değil bize inandı”

Son 3 yılda yaptıkları çalışmalarla Bergama’da büyük yenilik ve gelişmelere imza attıklarını belirten Başkan Hakan Koştu, yapılan yatırım ve projeler neticesinde 2019’da Bergama’ya gelen bir kişinin 2024’te Bergama’yı tanıyamayacak hale geleceğini söyledi. 14 Eylül Stadyumu’nun Bergama için çok büyük bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Başkan Koştu, ”14 Eylül Stadyumunun hemen yanında Bergama’nın en eski parkından olan Çamlı Park var. 57 bin metrekarelik önemli bir dinlenme alanı. Biz bu projemizi 2019 seçimlerinden önce halkımıza duyurduk. Bunu daha önce 2 defa seçim projelerine koymuş olan kişiler bu projeyi gerçekleştiremedi. Hatta 3. seçimde de tekrar aynı projeyi broşürlerine kopyala-yapıştır koydular ama vatandaş bu sefer onlara inanmadı, bize inandı” dedi.

“Yapım aşamasına geldiğimizde bazı sorunlarla karşı karşıya kaldık”

Başkan Koştu, ilçenin merkezinde 57 bin metrekarelik alanı yeşil alana çevirdiklerini ve millet bahçesi konseptiyle beraber içerisinde sosyal donatılar, ticari, yeşil ve spor alanlarının olacağını belirterek, “Bu projeye başlarken kimseyi dışlamadık. STK’ların, esnaf odalarının, mecliste grubu bulunan parti üyelerinin, başkanlarının fikirlerini aldık. Mimarlar, mühendisler ve şehir plancılarının fikirlerini de alarak 2,5 yıllık süreçte projeyi olgunlaştırarak yapım aşamasına geldik. Yapım aşamasına geldiğimizde bazı sorunlarla karşı karşıya kaldık ve hala bu sorunlarla uğraşıyoruz. Burasının 100 milyon TL’lik mülk değerini aldık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) marifetiyle bu mülkün üzerine 80 milyon TL’lik proje yaptı. Bu rakamlar bir ilçe belediyesinin bir büyükşehir belediyesinin yapacağı kolay rakamlar değil” diye konuştu.

“Bergama’ya kaybettiriyorlar”

1 yıllık projelendirme ve ihale aşamasının ardından yapım işlemine geldiklerinde karşılarına çok farklı şeyler çıktığını söyleyen Koştu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projeyle ilgili gözünün üstünde kaşın var davaları açıldı. Biz bu davalar karşısında mağduruz. Burada 2,5 yıllık emek ve bunun sonunda Bergamalılara kazandıracağımız projede bizler maalesef durmuş durumdayız. Tabii ki hukuka olan saygımız sonsuz. Biz buraya gökdelen, AVM yapmıyoruz bir yeşil alan projesi yapıyoruz. Kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyledik. Ama tabii ki bazı planlarda değişiklik olabilir. Biz bunu yapmak zorundayız. Bu alanın güzelleşmesi için bunun yapılması gerekiyordu. Tam da bu aşamada açılan davalar bu projenin durmasına sebep oldu. ’Esnafı dışarı atıyorsunuz’ dediler. Bunu milletvekilleri söyledi. Öbür tarafta Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘Hepsi yeşil alan olsaydı itiraz etmezdik’ diyor. Kime inanalım? Biz esnafa şu anda mevcut alanım 2 katı büyüklüğünde ticari alan açtık ama bunların hepsini yalan siyasetle boşa çıkarmaya çalışıyorlar. Bergama’nın geleceği bazı siyasi emelleri uğruna küçük bir grup tarafından heder ediliyor. Böyle bir projeyi heder etmesinler. Şu an açılan davalar yüzünden esnaf için açacağımız alanın yapımına da başlayamıyoruz. Esnaf Çarşısı dediğimiz alan var, onu da oluşturamıyoruz. Artık özel ve şahsi istekler başladı. Bergama’nın isteği ve talebi ne olacak? Biz herkese yer gösteriyoruz. Bir önceki yönetim kira kontratına bir madde eklemişti. Hiçbir gerekçe göstermeden kiracı proje olacağı zaman burayı terk etmek zorunda demişti. Biz Bergamalının hakkını da düşündük. Siyaseten küçük olsun benim olsun diye düşünenler Bergama’ya kaybettiriyorlar.”

“Sonumuz Basmane Çukuru gibi olmasın“

Koştu, konuşmasının sonunda ise "Buranın kaderinin ’Basmane Çukuru’ ile aynı olmasını istemiyoruz. Hizmet anlamında düşünülürse problem olmaz. Ancak hizmet anlamında düşünülmesi gerekir. Büyük olsun benim olsun mantığı ile hareket edenlerin Bergama’nın kaderiyle oynuyor. Bergama Stadyumu seçim öncesi de bizim projelerimiz arasındaydı. Bu siyasi engellemedir başka cevabı izah yoktur. Yapamasınlar seçimi kaybetsinler düşüncesi oluşturulmak isteniyor. Ancak bu projeden vazgeçmeyeceğiz yapacağız" ifadelerini kullandı.

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