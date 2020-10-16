Başkan Kılıç. "Terme parmakla gösterilecek şehir olacak"
TERME BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ, İNŞAAT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptıkları işlerle ilçenin çehresini değiştiren mimar ve mühendislerle bir araya gelerek istişarede bulundu.
Göreve geldiği günden bugüne çeşitli konuları görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak için ilçede faaliyet gösteren mimar ve mühendislerle bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İlçemizin geleceğini şekillendirmek için sürekli olarak istişare halinde bulunmalı ve ortak fikirle hareket etmeliyiz” dedi.
Terme’de tamamlanan ve devam eden projeler hakkında sektör yetkililerine bilgi veren Başkan Ali Kılıç, yeni bulvar yolu projesinin hayata geçmesiyle birlikte ilçeye yeni bir yaşam alanı katacaklarını belirtti. Terme Belediyesi’nin yürüttüğü her çalışmada şehrin tüm paydaşlarının fikirlerinin aldığının altını çizen Başkan Kılıç, imar konusu hakkında mimarların ve inşaat mühendislerinin görüşlerini aldı.
"Parmakla gösterilecek şehir olacak"
Yaşanabilir ve ferah bir ilçe merkezi için adaletli ve doğru adım atma yolunda kararlı olduklarını dile getiren Başkan Kılıç, “Ne yaparsak yapalım bizim tek derdimiz Terme olmalı. İlçemiz, çevre ilçelere kıyasla henüz açılmamış bir hazine konumunda. Belediye ve inşaat sektörünün önde gelen isimleriyle birlikte yaptığımız istişareler sonucunda inanıyoruz ki ilçemiz bölgede parmakla gösterilecek bir şehir olacaktır” dedi.
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