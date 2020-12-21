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Başkan Karalar: "ASKİ’yi borç batağından kurtardık"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kuraklık yüzünden su sıkıntısı riskinin ortaya çıktığını ve olası bir arızada kentin susuz kalabileceğini söyleyerek, “Çatalan 15 milyon metreküp maksimum su veriyor. Bu yaz 15 milyon metreküpü vurduk. Allah korusun 3 günlük bir arıza olsa Adana susuz kalır. Burada tedbir almak için arkadaşlarımız çalışıyorlar” dedi.

Politika 21.12.2020, 13:32
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Başkan Karalar: "ASKİ’yi borç batağından kurtardık"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kuraklık yüzünden su sıkıntısı riskinin ortaya çıktığını ve olası bir arızada kentin susuz kalabileceğini söyleyerek, “Çatalan 15 milyon metreküp maksimum su veriyor. Bu yaz 15 milyon metreküpü vurduk. Allah korusun 3 günlük bir arıza olsa Adana susuz kalır. Burada tedbir almak için arkadaşlarımız çalışıyorlar” dedi.

Başkan Karalar, 18 ayda yaptığı hizmetler ve çalışmalarla ilgili belediyede basın toplantısı düzenlendi.

Yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Zeydan Karalar, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) borç batağından kurtulup şu an kar eden bir kurum haline geldiğini söyleyerek, “9 ayda bizim yerinde müdahalelerimiz ve yönetim biçimimizle 98 milyon artı üretiyor ASKİ. 145 milyon zararı telafi ediyorsunuz ve 98 milyon geliri giderinden fazla müessese ortaya çıkartıyorsunuz. İşte bu işler oldu” diye konuştu.

Su kesintisi yapmadıkları için tahsilatta da sorun yaşadıklarını belirten Karalar, “Kestiğimiz faturanın altında tahsilat var. İnsanlar su ve elektrik faturalarını ödemek zorundalar. Elbette mağduriyet vardır, onu da kabul etmeliyiz ama mağduriyet var diye bizim su paralarından vazgeçme durumumuz yok. Keşke olsa ama Sayıştay tahsil edemediğiniz paralarla ilgili sizi sorguluyor” ifadelerini kullandı.

“3 günlük bir arıza olsa Adana susuz kalır”

Kentte su sıkıntısının yaşanmaya başladığını ve yeni önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Zeydan Karalar, daha sonra şunları söyledi:

“Su sıkıntısı bence var. Olmaya başladı. 2 şey yapmalı Adana. Birincisi Çatalan’ın ikinci bölümünü devreye sokmalı. Onla ilgili de inceleme yapıyorlar. Çünkü nüfus artıyor. Öngörmediğimiz 400 bin göçmenimiz var. Bir de Yedigöze Barajı’nı yapmalıyız. Onunla ilgili uğraşıyoruz. Çatalan’ın ikinci bölümünü de yapmak durumundayız. Çatalan 15 milyon metreküp maksimum su veriyor. Bu yaz 15 milyon metreküpü vurduk. Allah korusun 3 günlük bir arıza olsa Adana susuz kalır. Burada tedbir almak için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Yeni bir proje yapıyorlar.”

“Muhtemelen yıl içerisine bir zam olabilir”

Adana’nın suyunun ucuz olduğunu ancak giderlerin fazla olduğu için bir zam yapabileceklerini belirten Karalar, “Yaklaşık bizim 70 milyondu yaz aylarında kestiğimiz fatura. Bu aylarda o 60 milyona düşüyor. Bu aralar tahsilatımız onun altında. Vatandaşlarımız su paralarını neden ödemez onu da ben anlamam. Yapılandırmayı bekliyor desek mevcut ayı ödemiyorlar. Adana’nın suyu çok ucuz. Sondan üçüncü sırada. Biz göreve geldiğimizde 4 liraydı su. Köylere 1 liraya veriyorsunuz. İndirim yaptık. Köylerdeki su 0,75 lira oldu. Bizim suyumuz ise 3 lira oldu. Yaz aylarında korona virüsten dolayı daha da düşürdük. Muhtemelen yıl içerisine bir zam olabilir” dedi.

“Ölüden de böyle bir şey yapılır mı”

Adana’daki mezarlıklarda usulsüz mezar yeri satışlarının da olduğunun ortaya çıktığını anlatan Başkan Karalar, “Mezarlıklarda yapılmayan ve yapılmadığı halde fatura kesilen işler tespit ettik. Bırakın onu hadi soruşturma sonucunda Küçükoba Mezarlığı’nda 290 adet günlük usulsüz defin yapılmış. 50 adet aileye usulsüz mezar yeri verilmiş. Toplamda da 225 adet usulsüz mezar yeri satılmış. Allah korusun birimizin ailesinde vefat olsa ve mezar yeri satın alsanız ve buraya denk gelse size burası satılmış diyecekler. Ölüden de böyle bir şey yapılır mı. Burada belediye başkanının bundan haberinin olması asla söz konusu değil. Olamaz da ama bunların hepsini denetler” ifadelerini kullandı.

“Bir şey demek için erken”

Ceyhan Belediyesi’ne düzenlenen ve eski Başkan Kadir Aydar’ın da gözaltına alındığını rüşvet operasyonuyla ilgili de konuşan Zeydan Karalar, “Bir operasyondur ve CHP’li belediyelere yapılan olağan operasyon mudur. Gerçekten ciddi bir şey var mıdır izleyip göreceğiz. Gerçekten hırsızlığı yakalatan Yalova Belediye Başkanı da görevden alındı. Bu tür operasyonlara sonuç ortaya çıkmadan mesafeli yaklaşmak lazım. Bir şey demek için erken” diye konuştu.
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