BAŞKAN İMAMOĞLU’NDAN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ MESAJI:

Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul ve Belçika’nın başkenti Brüksel arasında, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, dostluk ve iş birliği amaçlı mutabakat zaptı imzalandı. İmzanın tarafları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort ile Brüksel Başkent Bölgesi Bakanı Pascal Smet, internet üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Sanal toplantıda ilk konuşmayı yapan Başbakan Vervoort, İstanbul ile böylesi bir mutabakat zaptı imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vervoort’un ardından konuşan İmamoğlu, mutabakat zaptının oluşturulmasında emeği geçen Brüksel ve İBB heyetlerine teşekkür etti.

BELÇİKA ATASÖZÜ VE YUNUS EMRE’Yİ REFERANS ALDI

Konuşmasında, “Gönderdiğiniz bir gemi yoksa, dönmesini de bekleyemezsiniz” şeklindeki bir Belçika atasözüne yer veren İmamoğlu, “Bugün, göndereceğimiz geminin, birlikte gerçekleştireceğimiz sayısız güzel proje için ilk adım olacağını biliyorum. Böylelikle, Türkiye'nin kalbi İstanbul ve Avrupa'nın kalbi Brüksel arasında, kültür, çevre, ekonomi, bilim ve kentsel kalkınma dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki en iyi uygulamaları paylaşacağız” dedi. Kovid-19’un toplumları hem uzaklaştırıp hem de yakınlaştırdığı saptamasında bulunan İmamoğlu, ikinci alıntısını Anadolu’nun en önemli ozanlarından Yunus Emre’den yaptı. Yunus Emre’nin, “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım” sözlerini paylaşan İmamoğlu, “Böyle bir etkinlikle, “Brüksel ve İstanbul'u bir araya getirme fırsatına sahip olduğumuz ve her iki kentin sakinleri için hayatı kolaylaştıracak bir adım attığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“HER ADIMDA AKIL VE BİLİME DAYALI HAREKET ETTİK”

“Bu zorlu dönem, tüm İstanbulluların demokratik katılımını esas alan şeffaf, adil ve kapsayıcı politikalar yapma çabalarımızı durdurmadı” diyen İmamoğlu, her adımda akıl ve bilime dayalı bir yaklaşımla hareket ettiklerine dikkat çekti. İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu vesileyle, imza törenimizin ‘Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ olarak kabul edilen bu özel güne denk gelmesinden memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Ulu Önderimiz Atatürk, rehberimiz olarak, ‘Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine, uygarlaşmasına teknik imkân ve bilimsel ihtimal yoktur’ demiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, günümüzde, Avrupa Birliği'nin kurucu değerleri arasındadır ve Birleşmiş Milletler'in temel değerlerinden biridir. Eşit fırsatlar sağlamak ve kadınları her alanda desteklemek, tüm politikalarımız için esastır. Bu değer ve hedefleri Brüksel yönetimiyle paylaştığımızı biliyorum. Dolayısıyla tüm projelerimizde toplumsal cinsiyet eşitliği temel ilkemiz olacaktır.”

Brüksel Başkent Bölgesi Bakanı Smet’in konuşmasının ardından, üçlü arasında; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Felemenkçe olarak hazırlanan 4 nüshalık mutabakat zaptı imzalandı.