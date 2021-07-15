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Başkan Güngör: “Ruh aynı, mücadelemiz sürüyor”

Sütçü İmam ve Ömer Halisdemir anısına hazırlanan videoyu sosyal medyadan paylaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tüm isimsiz kahramanlarımızın emanetini korumayı görev addediyor, hepsini minnetle, rahmetle anıyorum” dedi.

Politika 15.07.2021, 18:08
Başkan Güngör: “Ruh aynı, mücadelemiz sürüyor”
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Sütçü İmam ve Ömer Halisdemir anısına hazırlanan videoyu sosyal medyadan paylaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tüm isimsiz kahramanlarımızın emanetini korumayı görev addediyor, hepsini minnetle, rahmetle anıyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medyadan Sütçü İmam ve Ömer Halisdemir anısına hazırlanan videoyu paylaştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan duygu yüklü klipte, iki kahraman birbirlerine seslendi. Hazırlanan videoyu “Ruh aynı, mücadelemiz sürüyor” notuyla paylaşan Başkan Güngör, “Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Ömer Halisdemir, Niyazi Ergüven ve tüm isimsiz kahramanlarımızın emanetini korumayı görev addediyor, hepsini minnetle, rahmetle anıyorum. Türkiye geçilmez” mesajını ekledi.
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