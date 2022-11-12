Başkan Güler: “Ordu’nun stratejisini değiştirdik”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve geldikleri günden bu yana Ordu’ya yeni bir strateji uyulamaya koyduklarını belirtti. Güler, “Ordu’nun stratejisi ‘Düşünen, üreten ve yarışan Ordu’ stratejisidir” dedi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada, Ordu’nun yıllarca taktiklerle yönetildiğini, bunun topluma yarar sağlamadığını vurguladı. Başkan Güler, “Bizler sorumlu kişileriz. Toplumda seyretmeye sessiz kalmaya hakkı olmayanlarız. Onun için geldiğimiz günden bu yana Ordu’yu değişik bir formatta geleceğe hazırlıyoruz. Ordu’da bazı sıkıntıların sebebi nedir diye düşündük. Bunu uzmanlarla inceledik. Gördüğüm şey şu arkadaşlar, bunu 50 yıllık siyasi tecrübesi olan biri olarak söylüyorum. Ordu hep taktiklerle yönetilmiş. Ordu’nun hiçbir zaman stratejisi olmamış. Biz 2019 yerel seçimlerinden sonra bu şehirde bir strateji ortaya koyduk. Bu strateji ise insanın üç temel eylemine dayanıyor. Düşünmek üretmek ve yarışmak. Bizim stratejimiz bu üç temel esas üzerine kuruludur” diye konuştu.

Başkan Güler, bu stratejiyi Ordululuk bilinci ile ele aldıklarını da kaydederek, “Şehirde artık üretim ağırlıklı bir sistem kuruldu. Biz taktiklerle ufak ayak oyunları ile kişisel hesaplarla şehir yönetmiyoruz. Biz şehirde bütüncül bir yapı kurduk. Üretim ağırlıklı bir sistemi kurarak hayata geçirdik. Tarım, turizm, teknoloji ve sanata ağırlık verdik. Yani dolayısıyla bundan sonraki stratejimiz bu sisteme göre yürüyecek” açıklamasında bulundu.