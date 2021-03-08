banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği
‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu
23 yıllık çocuk hasreti 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde son buldu

Başkan Deveci’den kadınlara: “Ülkenizin geleceği için birleşin”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bir mücadele günü olduğunu ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en güzel ve en yürekli kadınları birleşin. Kendinizin, çocuklarınızın ve ülkenizin geleceği için ve dünyaya örnek olan Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni yeniden tesis edebilmek için birleşin” dedi

Politika 08.03.2021, 15:07
2
Başkan Deveci’den kadınlara: “Ülkenizin geleceği için birleşin”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bir mücadele günü olduğunu ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en güzel ve en yürekli kadınları birleşin. Kendinizin, çocuklarınızın ve ülkenizin geleceği için ve dünyaya örnek olan Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni yeniden tesis edebilmek için birleşin” dedi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törene katıldı. Atakum Belediyesi’nin ve Atakum Belediyesi Kadın Meclisi’nin de çelenk sunumu yaptığı törende Cumhuriyet Halk Partisi Kadın ve Gençlik Kolları, İYİ Parti İl ve İlkadım, Atakum İlçe Başkanlıkları, Adige Kültür Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği Samsun Şubesi, Disk Emekli-Sen Kadın Komisyonu, Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Samsun Şubesi, Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Kadınlar Konseyi Derneği Samsun Şubesi, Türk Anneler Derneği Samsun Şubesi, Soroptimist Kulübü, Samsun Tabip Odası, Kadın Girişimcileri Destekleme ve Kültür Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadın Kolları, Tüketiciyi Koruma Derneği Samsun Şubesi törende yerlerini alarak çelenk sunumu gerçekleştirdi.

8 Mart’ın tarihinde güçlü bir mücadele olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “8 Mart sadece kadınların değil emekten, demokrasiden, insan haklarından yana olan; ülkesinin geleceğini düşünen, cumhuriyet değerlerini taşıyan herkesin mücadele günü. Bugün mücadele günü. Sadece bugün de değil, ülke demokrasiye kavuşuncaya kadar, kadın erkek eşitliği sağlanıncaya kadar, aile içinde demokrasi kuruluncaya, kalplerimizde ülkemizdeki demokrasi yaşam biçimi haline dönüşünceye kadar mücadele günü. O nedenle bugünün tarihinde bundan 200 yıl önce güçlü bir mücadele var. Kadınların sendikal hak ve emek mücadelesi var. Onun adına bugünü farkındalık yaratabilmek için ayrı ve özel bir gün olarak tanımlamışız. Ama her gün bir kadın ölüyor Türkiye’de. Yılda 300’ün üzerinde kadın kocası, eşi, sevgilisi veya aile bireyleri tarafından öldürülüyor. Özellikle son 20-25 yıldır bu arttı. Geriye doğru gidiyoruz. 21. yüzyılda İstanbul Sözleşmesi’nin içeriği tartışılıyorsa önümüzde önemli bir süreç var demektir. Yolumuz zor ve uzun demektir. O nedenle Türkiye cumhuriyetinin en güzel ve en yürekli kadınları birleşin. Kendi geleceğiniz için, çocuklarınızın ve ülkenizin geleceği için örgütlenin ve dünyaya örnek olan Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni yeniden tesis edebilmek için örgütlenin. Bu görev önünüzde birinci temel görev olarak durmaktadır. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Yapılan etkinliğin ardından Samsun Barosuna bağlı avukatlarda Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştir. Çelenk sunumunun ardından Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran kadınlara ekonomiye katılımda fırsat eşitliği verilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Deveci, Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Atakum Belediyesi personeli kadınları tek tek ziyaret ederek 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı ve karanfil hediye etti. Kadın personelin Atakum halkı adına gösterdiği emekler için ayrıca teşekkür eden Başkan Deveci, tüm kadınlara çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Deveci, hizmet binasına işlemlerini gerçekleştirmek için gelen ziyaretçi kadın yurttaşlarla da bir süre sohbet ederek hem günlerini kutladı hem de karanfil hediye etti.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20