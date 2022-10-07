Başkan Deveci ’usulsüzlük’ iddiaları hakkında konuştu

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kamuoyuna yansıyan ’usulsüzlük’ iddialarıyla ilgili Atakum Belediye Meclisi’ni bilgilendirerek soruşturmanın başlatıldığını, gereken işlemlerin yapılacağını söyledi.

Atakum Belediyesi ekim ayı olağan toplantısı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste komisyonlardan gelen 11 gündem maddesi karara bağlandı.

Meclis sonunda Başkan Deveci basına ve kamuoyuna yansıyan Atakum Belediyesi personelinin usulsüzlük gerçekleştirdiğine dair iddialar hakkında bilgi verdi. Soruşturmanın üst makamların da bilgilendirilmesiyle başlatıldığını belirten Başkan Deveci, “Belediyenin görev alanına giren, ruhsat almayla ilgili bir işlemde usulsüz bir öneride bulunulduğu, birkaç kişiyle çıkar amaçlı bir ilişki içine girildiği iddia edildi. Elimde bazı belgeler var, onlar delil başlangıcı niteliğinde. Daha sonra kendisi de sorumluluğun altında olduğunu bile bile başvurdu. Ben de dilekçeyi aldığım gün Teftiş Kurulumuzda soruşturma başlattım. Soruşturmanın kişilerin hukukunu korumak için en azından tarafların ifadelerini alıncaya kadar gizlilik içinde yürüsün istiyorum. Kamuoyuna yansıyan gibi olmayabilir ama bir iddia var ve bu iddiaya ilişkin soruşturma başlattık. Konu aydınlandıkça hem kamuoyunu hem de sizleri bilgilendireceğim” dedi.

Görevinin bu gibi konularda titiz davranmak olduğunu kaydeden Başkan Deveci, “Bu tip şeylerin Atakum Belediyesi’nde olmamasını isterdim. Ama insanın olduğu yerde her şey oluyor. Sizden de rica ediyorum, burası bizim ve bu belediyenin haysiyetini biz koruyoruz. Nereden bir şey duyuyorsanız, elimizde ne varsa el birliği içerisinde üzerine gideceğimden gereken işlemleri yapacağımdan hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Zaten bizim görevimiz o. Biz bir ağabey, bir yönetici olarak uyarı görevimizi sürekli yapıyoruz. Eksik kalan yerlerde birbirimizi tamamlıyoruz. Buna rağmen bir yerde iş çevriliyorsa duyduğumuzda onun üzerine gidiyoruz. Bu da onlardan birisi, dilerim son olur” diye konuştu.