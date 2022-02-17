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Başkan Deveci “Çocuk Üniversitesi” konusuna açıklık getirdi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Emek Park’ta yapılacak “Çocuk Üniversitesi” konusuna açıklık getirerek, “Emek Park’ta faydalı bir iş yapacağız. Çocuklara hizmet edecek güzel bir mekan oluşturacağız. Yeşil alan tasfiyesi yok. Parkı bir yere kaydırmıyoruz” dedi.

Politika 17.02.2022, 11:19
Başkan Deveci “Çocuk Üniversitesi” konusuna açıklık getirdi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Emek Park’ta yapılacak “Çocuk Üniversitesi” konusuna açıklık getirerek, “Emek Park’ta faydalı bir iş yapacağız. Çocuklara hizmet edecek güzel bir mekan oluşturacağız. Yeşil alan tasfiyesi yok. Parkı bir yere kaydırmıyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, 2022 yılında Samsun ev sahipliğinde düzenlenecek. Festival öncesinde Samsun’da tüm kurumlar tarafından hazırlıklar da devam ediyor. Bu kapsamda TEKNOFEST’te ve sonrasında çocuklara eğitim verecek Çocuk Üniversitesi’nin Atakum’da bulunan Emek Park’a yapılması konusu kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen ve karara bağlanan Çocuk Üniversitesi’nin Emek Park’a yapılmasını içeren teklif AK Parti, İYİ Parti ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin ‘evet’ oyu ile oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştı. Başkan Cemil Deveci, konu hakkında açıklamada bulunarak Çocuk Üniversitesi’nin kente katacağı değerden bahsetti.

“Alanı, Atakum Belediyesi hizmet alanı ve kamuda kullanılacak kültürel alan belirledik”

Söz konusu alanın düzeltilerek meclisten geçirildiğini altını çizen Cemil Deveci, “Emek Park, Atakum Belediyesi’nin imar planında ‘park’ olarak görünüyor ama altında tesis var. Altında kullanılan yapı, hatta kiraya da verilmiş. Şu anda TEKNOFEST kapsamında çocukların eğitim alacağı bir yere ihtiyaç var. Hem valilik hem de festival vakfı bu yerin şehir merkezinde olmasını istiyor. Şehir merkezinde buna benzer bir yerimiz yok. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Meydanı’nı istedi. Meydanı veremezdik. Meydanın alt tarafında önceki dönemde Emek Park denilen yer ve meydandan kotu 1,5 metre yükseklikte alttaki yapının havalandırması, aydınlatılması, girişinin, çıkışının olduğu bir bölüm var. O aydınlatmayı, havalandırmayı, girişi, çıkışı koruyarak üzerine tek katlı estetik bir bina yaparak hem o alttaki kullanım alanını hareketlendirmek hem de meydana canlılık katmak için böyle bir projeye ben ‘olur’ dedim. Meclis üyelerimiz bu konuda biraz tereddüt ettiler. CHP’li üyelerin tereddüdü; komisyon toplantısında maddede, ‘Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı’ şeklinde yer almış. Orası Atakum Belediyesi’ne ait. Böyle bir durum olamazdı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile görüştük. O da durumu kabul etti. Meclisten de düzelterek o yerin Atakum Belediyesi hizmet alanı ve kamuda kullanılacak kültürel alan belirledik” diye konuştu.

“Mimarlar Odası yetkililerine alanı gezdirip, bilgi vereceğim”

Çocuk Üniversitesi yapılacak alan hakkında Mimarlar Odasına da bilgi vereceğini ifade eden Deveci, şunları söyledi:

“TEKNOFEST ve benzeri alanlarda Atakum Belediyesi’nin diğer paydaşları Samsun Valiliği, üniversiteler ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile çocuklara hizmet edeceği güzel bir mekan oluşturacağız. Proje aşamasını takip edeceğiz. Samsun Mimarlar Odası’nın da konu hakkında görüşü var. Kendilerini davet edip, söz konusu alanı da gezdireceğim. Bu karar benim kararım değil. Teknik adam ve uzmanların görüşünü alarak bu noktaya kadar geldik. Emek Park’ta faydalı bir iş yapacağız. Yeşil alan tasfiyesi yok. Bir yeşil alanı yok saymıyoruz. Bir parkı bir yere kaydırmıyoruz. Zaten orada parkın kullanım biçiminin dışına çıkılmış altına bir yapı yapılarak. O yapıyı daha değerli ve kullanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz.”

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